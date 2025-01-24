Обновление портала Latvija.gov.lv: что переделали?

Новая форма портала обошлась в 107 310 евро без налога на добавленную стоимость.

С 23-го января после авторизации на портале для пользователя открывается новое персонализированное рабочее место, где сразу видна полученная информация, в том числе входящие сообщения на адрес электронной почты, и пользователь может отметить интересующие его электронные услуги, которые он используются чаще всего.

Таким образом, обзор портала подчеркивает новости, полученные пользователем, побуждая его к ознакомлению с ними.

Указанные изменения внесены для использования портала Latvija.gov.lv как с компьютеров, так и со смартфонов. Для мобильной версии портала разработан адаптивный дизайн, обеспечивающий удобное использование на смартфонах.

В сотрудничестве с ассоциацией инвалидов и их друзей «Апейронс» улучшено удобство использования портала для людей с нарушениями движения, зрения и слуха.

Работа над внедрением требований доступности во всех разделах портала продолжится в течение года.

В персонализированном рабочем месте можно будет легко переключиться на другую учетную запись, доступную человеку на этом портале, что полезно, например, для пользователей, имеющих представительства в разных компаниях.

Регулярную проверку и чтение сообщений электронной почты можно поручить одному из ответственных лиц в компании – это не обязательно должен делать руководитель компании или лицо, имеющее право подписи.

При разработке обновлений портала были учтены как пожелания пользователей из фокус-группы, так и предложения экспертов.