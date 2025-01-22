Новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении портом Тартус

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — цитирует Джуди издание.

Бывший министр транспорта Сирии Али Хамуд говорил, что соглашение с российской компанией предусматривало управление портом и инвестиции в его модернизацию более чем на 500 миллионов долларов.

В Тартусе расположена одна из российских военных баз в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия — две основные базы российских войск в Сирии. После падения режима Башара Асада в конце 2024 года замглавы МИД России Михаил Богданов говорил, что Москва установила прямые контакты с представителями новых сирийских властей и рассчитывает на сохранение своих военных баз.