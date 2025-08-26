Нет грузов — нет пунктов: ПВС сворачивает контроль на границе и сокращает время работы

Как поясняет Министерство земледелия, в Мерсрагском и Скултском портах на протяжении последних пяти лет не поступало ни одной партии груза для проверки. В Лиепае объемы также резко упали, и службе сложно поддерживать работу персонала.

На пункте «Виентули» грузовые машины не появляются, так как на российской стороне не построена необходимая инфраструктура, а мост выдерживает только легковые автомобили.

Что касается «Силене», его деятельность была остановлена еще в 2023 году из-за угроз внутренней безопасности и риска нелегального пересечения латвийско-белорусской границы. Для возобновления работы понадобилась бы масштабная реконструкция, но такие планы отсутствуют.

Министерство подчеркивает, что содержание неиспользуемых помещений обходится слишком дорого. Экономия позволит быстрее открыть новые помещения контроля в аэропорту «Рига», предоставленные airBaltic. Там впервые появится возможность проверять домашних животных, чего раньше не было из-за неподходящих условий.

С сентября 2025 года контрольные пункты в Рижском и Вентспилсском портах, а также в аэропорту будут работать только по будням с 8:00 до 20:00. Вне этого времени предприниматели смогут заказать проверку, уведомив об этом минимум за сутки.