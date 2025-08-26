Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нет грузов — нет пунктов: ПВС сворачивает контроль на границе и сокращает время работы

Редакция PRESS 26 августа, 2025 15:18

Бизнес 0 комментариев

Silenes robežkontroles punkts pie Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Правительство решило прекратить работу пяти контрольных пунктов Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) — «Лиепайский порт», «Виентули», «Силене», «Мерсрагский порт» и «Скултский порт». Основанием стали снижение грузопотока, несоответствие инфраструктуры и другие факторы, мешающие проведению контроля.

Как поясняет Министерство земледелия, в Мерсрагском и Скултском портах на протяжении последних пяти лет не поступало ни одной  партии груза для проверки. В Лиепае объемы также резко упали, и службе сложно поддерживать работу персонала.

На пункте «Виентули» грузовые машины не появляются, так как на российской стороне не построена необходимая инфраструктура, а мост выдерживает только легковые автомобили.

Что касается «Силене», его деятельность была остановлена еще в 2023 году из-за угроз внутренней безопасности и риска нелегального пересечения латвийско-белорусской границы. Для возобновления работы понадобилась бы масштабная реконструкция, но такие планы отсутствуют.

Министерство подчеркивает, что содержание неиспользуемых помещений обходится слишком дорого. Экономия позволит быстрее открыть новые помещения контроля в аэропорту «Рига», предоставленные airBaltic. Там впервые появится возможность проверять домашних животных, чего раньше не было из-за неподходящих условий.

С сентября 2025 года контрольные пункты в Рижском и Вентспилсском портах, а также в аэропорту будут работать только по будням с 8:00 до 20:00. Вне этого времени предприниматели смогут заказать проверку, уведомив об этом минимум за сутки.

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

