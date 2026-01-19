Nekā personīga: российские шпионы формировали список людей для уничтожения

Основанием для арестов стали документы, оказавшиеся в распоряжении проекта "Центр "Досье", связанного с Михаилом Ходорковским, и переданные журналистам. Материалы указывают, что речь идёт не о маргинальном «кружке», а о координированной сети, пытавшейся внедряться на производства дронов, собиравшей данные о военной логистике и фиксировавшей людей, жертвующих Украине или использующих украинскую символику.

Один из эпизодов связан с охранником магазина Игорем Андреевым. По данным расследования, он систематически передавал информацию о посетителях с украинской символикой, их автомобилях и персональных данных. Когда журналисты нашли его на рабочем месте в Зиепниеккалнсе в Риге, Андреев напал на съёмочную группу, сломал камеру и скрылся. В тот же день его задержала полиция, а суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Служба государственной безопасности Латвии ранее сообщала агентству LETA, что группировка координировала действия против национальной безопасности через специально созданные чаты в Telegram. Уголовный процесс VDD начала в ноябре 2022 года. Сейчас в Латвии судят Татьяну Андриец и Александра Жгуна, ещё несколько фигурантов скрылись в России или Белоруссии.

Прокурор Зане Лодзиня заявила, что цель сети заключалась в сборе максимально широкого круга нелояльных Латвии лиц для возможной дестабилизации ситуации. Лидер группировки Сергей Васильев, давая показания в суде 20 августа 2025 года, не отрицал этой логики и заявлял, что «дальнейшей целью будет уничтожение нацизма и его сторонников в странах Балтии».

По данным утечки, Васильев передавал собранную информацию Сергею Колесникову, связанному с российскими спецслужбами. Тот, как утверждается, выступал в роли куратора, перечислял деньги и помогал с документами. В материалах также фигурируют новые задержания, включая жену Васильева Ивету Балоде и его близкого знакомого Евгения Окса.

VDD официально подтверждает, что в рамках дела о шпионаже в этом месяце задержаны несколько человек. За руководство такой организацией и участие в её деятельности законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.