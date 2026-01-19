Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Nekā personīga: российские шпионы формировали список людей для уничтожения

Редакция PRESS 19 января, 2026 07:20

Важно 0 комментариев

За последние две недели в Латвии арестованы как минимум три человека, связанные с объединением «Антифашисты Прибалтики». Через эту структуру, по данным расследования программы Nekā personīga на TV3, в стране была создана сеть информаторов, которая длительное время передавала российским спецслужбам сведения о перемещении военной техники, об украинцах и сторонниках Украины, а также формировала список людей, подлежащих уничтожению.

Основанием для арестов стали документы, оказавшиеся в распоряжении проекта "Центр "Досье", связанного с Михаилом Ходорковским, и переданные журналистам. Материалы указывают, что речь идёт не о маргинальном «кружке», а о координированной сети, пытавшейся внедряться на производства дронов, собиравшей данные о военной логистике и фиксировавшей людей, жертвующих Украине или использующих украинскую символику.

Один из эпизодов связан с охранником магазина Игорем Андреевым. По данным расследования, он систематически передавал информацию о посетителях с украинской символикой, их автомобилях и персональных данных. Когда журналисты нашли его на рабочем месте в Зиепниеккалнсе в Риге, Андреев напал на съёмочную группу, сломал камеру и скрылся. В тот же день его задержала полиция, а суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Служба государственной безопасности Латвии ранее сообщала агентству LETA, что группировка координировала действия против национальной безопасности через специально созданные чаты в Telegram. Уголовный процесс VDD начала в ноябре 2022 года. Сейчас в Латвии судят Татьяну Андриец и Александра Жгуна, ещё несколько фигурантов скрылись в России или Белоруссии.

Прокурор Зане Лодзиня заявила, что цель сети заключалась в сборе максимально широкого круга нелояльных Латвии лиц для возможной дестабилизации ситуации. Лидер группировки Сергей Васильев, давая показания в суде 20 августа 2025 года, не отрицал этой логики и заявлял, что «дальнейшей целью будет уничтожение нацизма и его сторонников в странах Балтии».

По данным утечки, Васильев передавал собранную информацию Сергею Колесникову, связанному с российскими спецслужбами. Тот, как утверждается, выступал в роли куратора, перечислял деньги и помогал с документами. В материалах также фигурируют новые задержания, включая жену Васильева Ивету Балоде и его близкого знакомого Евгения Окса.

VDD официально подтверждает, что в рамках дела о шпионаже в этом месяце задержаны несколько человек. За руководство такой организацией и участие в её деятельности законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Антициклон держит Латвию: морозно, ясно и без осадков

Важно 07:25

Важно 0 комментариев

В понедельник погоду в Латвии определяет мощный антициклон. Облака лишь частично закрывают небо, осадков не ожидается, а солнце регулярно выглядывает сквозь тонкую облачность. Ветер слабый, преимущественно южный и юго-восточный. Атмосферное давление остаётся высоким - от 1035 гектопаскалей в Курземе до 1041 гектопаскаля в Латгале.

Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки

Важно 07:23

Важно 0 комментариев

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Польша готовит счёт к России за оккупацию. От Германии уже требуют $1,4 трлн.

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

В Польше готовят материалы для подсчета материального и нематериального ущерба стране в результате аннексии восточных польских территорий советскими войсками в 1939 году и послевоенного господства СССР над Польшей. Подробности об этой работе, которая началась летом 2025 года, рассказал Бартош Гондек, директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского, который был создан в 2021 году для подсчета урона, нанесенного стране немецкими оккупантами в 1939–1945 годах, пишет The Moscow Times. 

«Схема Долиной» — латвийский вариант: пять человек за декабрь остались без квартир (ВИДЕО)

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

Элвис Страздиньш, ИТ-специалист и инженер программного обеспечения, часто публикует в интернете ролики, в которых рассказывает о мошеннических схемах и способах отъёма денег у населения. 

Хоть что-то стабильное — мороз и солнце: местами ожидается -20 градусов и ниже

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, на следующей неделе солнце из облаков будет выглядывать часто. 

Немцы сдали назад: солдаты Бундесвера внезапно покинули Гренландию; а что с Латвией?

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

15 немецких военных с контр-адмиралом Штефаном Паули во главе, прибывшие на помощь Гренландии, 18 января, в воскресенье, покинули остров, пишет Bild. Солдаты пробыли на острове всего 44 часа. Латвию в Гренландию вообще не позвали.
 
