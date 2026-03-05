Новый скандал в спорте: генетический тест для спортсменок расколол учёных

Международная федерация лёгкой атлетики ввела обязательное генетическое тестирование для спортсменок, чтобы подтвердить их биологический пол перед участием в соревнованиях.

Речь идёт о проверке гена SRY — участка ДНК, который связан с развитием мужских половых признаков.

По словам президента федерации Себастьяна Коу, новая мера нужна, чтобы «защитить честность женского спорта».

Но сразу после объявления правила началась бурная реакция в научном мире.

34 учёных из разных стран выступили с критикой и назвали нововведение «вредным анахронизмом».

По их мнению, попытка определить пол спортсменки по одному гену слишком упрощает сложную биологию человека. В своём докладе они пишут, что такая система может привести к стигматизации спортсменок и вызвать серьёзное психологическое давление.

Кроме того, исследователи утверждают, что нет убедительных научных данных, которые напрямую связывали бы наличие этого гена с преимуществом в спортивных результатах.

Однако спортивные чиновники настаивают на обратном.

В федерации считают, что биологические различия между мужчинами и женщинами в спорте давно подтверждены исследованиями, и именно поэтому были введены новые правила проверки.

В итоге один ген неожиданно оказался в центре большого спора — о границах науки, справедливости и будущего женского спорта.