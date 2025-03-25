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«Не знал, что машина кому-то принадлежит»: мужчина угнал машину соседа, посчитав ее брошенной

Редакция PRESS 25 марта, 2025 17:40

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Valsts policija

На прошлой неделе в Торнякалнсе произошли необычные события — мужчина угнал 20-летний «Ягуар» со двора соседа, заявив, что «не знал, что машина кому-то принадлежит». Правда, радость гангстера была недолгой, поскольку сотрудникам полиции удалось поймать его всего через несколько дней после преступления.

16 марта этого года в Государственную полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что со двора многоквартирного дома в Риге, в районе Торнякалнс, была украдена его недавно приобретенная 20-летняя машина "Jaguar". Автомобиль имел немецкие номерные знаки, так как мужчина недавно купил его в Германии с намерением подарить дочери.

Сотрудники Государственной полиции начали расследование произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что автомобиль вывезли со двора с помощью эвакуатора. Полицейские выяснили личность водителя эвакуатора, который рассказал, что в тот день другой мужчина дал ему распоряжение отвезти машину в район Румбула.

19 марта по подозрению в краже автомобиля был задержан мужчина 1982 года рождения, ранее не судимый. Подозреваемый оказался соседом потерпевшего и именно он нанял эвакуатор. Автомобиль был обнаружен на территории, принадлежащей задержанному, на Румбуле.

Задержанный мужчина утверждал, что машиной никто долго не пользовался, поэтому он решил, что у нее нет владельца, и решил оставить ее себе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 175 Уголовного закона – кража транспортного средства. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа, с возможной конфискацией имущества или без нее.

В отношении подозреваемого были применены несколько мер пресечения: обязательная явка в полицию в установленное время, запрет на выезд из страны и обязанность уведомлять о смене места жительства.

Полиция вернула похищенный "Jaguar" его законному владельцу.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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