Нацобъединение пережило самое большое падение: свежий рейтинг партий

Согласно данным опроса, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, то за ЛПМ проголосовали бы 8,6% респондентов, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в январе.

В свою очередь Нацобъединение пережило самое большое падение рейтинга с января - на 1,8 процентных пункта. В настоящее время за него готовы проголосовать 7,8% респондентов.

Входящее в правительство "Новое Единство" сохранило третье место - 6,3%, и с января его рейтинг вырос на 0,3 процентных пункта.

На четвертом месте Союз зеленых и крестьян - 5,3%, на пятом - "Объединенный список" (5,1%), на шестом - "Прогрессивные" (4,4%).

Предыдущие позиции в рейтинге, несмотря на небольшое падение, сохранили "Стабильности!" (4,1%) и "Согласие" (3%).

Более 33% респондентов в ходе опроса заявили, что не знают, за кого голосовать, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, а 14,5% указали, что не намерены участвовать в выборах.

Опрос проводился в конце марта - начале апреля этого года, в нем участвовали 1813 жителей Латвии.