Наследие пандемии: Латвия продолжает тратить миллионы евро на закупку вакцин против Covid-19

Как отметили в ведомстве, финансирование, запланированное на ограничение распространения инфекции, «полностью израсходовано».

Вакцинация от «Covid-19» в последнее время не особенно востребована, это признает и Минздрав. Например, в этом осеннем сезоне до 28 ноября против «Covid-19» вакцинировались всего 15 632 жителя, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний. В результате принятых во время пандемии решений и заключенных договоров вакцины против «Covid-19» еще поставляются, но по большому счету не используются.

Всего на этот сезон закуплено 171 360 доз вакцин «Covid-19». Из них получено и доступно 155 520 доз вакцин шести видов для маленьких детей, детей и взрослых, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

В начале ноября правительство уже приняло решило о выделении 2 880 227 евро на покупку, хранение и логистику вакцин против «Covid-19», приобретение шприцев и инъекционных растворов, а 13 329 евро были потрачены на ввод вакцин «Covid-19» с января по июнь этого года. За этот же период государству пришлось уничтожить 606 594 дозы вакцин, так как на них не было спроса ни внутри страны, ни за ее пределами.