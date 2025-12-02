Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Насилие в школах достигло невиданного размаха: Силиню просят вмешаться

2 декабря, 2025

LETA

Несмотря на внесенные в нормативные акты поправки, в учебных заведениях участились случаи насилия в отношении учителей и других работников, и нередко агрессия исходит как от школьников, так и от их законных представителей, обращает внимание Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН).

В письме премьер-министру Эвике Силине ЛПРОН отмечает, что число обращений за помощью в решении случаев насилия постоянно растет, поскольку с такими ситуациями не справляются ни учителя, ни школьные администрации, ни муниципальные управления образования. Нередко фиксируются случаи, когда ответственные органы уклоняются от своих обязанностей или действуют непрофессионально.

Профсоюз подчеркивает, что безопасность детей должна быть приоритетом, поскольку насилие серьезно влияет на учебную среду и угрожает эмоциональной безопасности как школьников, так и работников. Однако педагоги вынуждены решать социальные проблемы вне рамок своей компетенции, что, как отмечается в письме, может привести к профессиональному выгоранию учителей.

ЛПРОН настаивает на целенаправленном и скоординированном участии всех ответственных структур. Как отмечается в письме, школы слишком часто вынуждены самостоятельно решать проблемы, которые требуют межинституционального взаимодействия. Разделение ответственности между педагогами, родителями, самоуправлениями и государственными учреждениями зачастую остается неясным, действующее регулирование применяется не всегда последовательно, а превентивная работа со стороны ответственных органов и своевременное вовлечение родителей недостаточны.

Профсоюз призывает укреплять межинституциональное сотрудничество и четко определить ответственный орган. Он также настаивает на повышении ответственности родителей и уточнении их обязанностей в законе о защите прав детей.

Кроме того, ЛПРОН просит премьера назначить ответственный орган, который координировал бы взаимодействие всех вовлеченных сторон. Такой орган должен обеспечивать поиск оперативных и эффективных решений для снижения насилия, а также оценивать необходимость внесения изменений в нормативные акты с целью усиления ответственности в случаях, когда насилие не было предотвращено или допущено.

Для предотвращения эмоционального и физического насилия в учебных заведениях за последний год было укреплено институциональное сотрудничество, уточнены механизмы выявления случаев насилия и мер, а также расширена поддержка всех вовлеченных сторон, говорится в докладе Министерства образования и науки (МОН) о проделанной работе, с которым правительство ознакомилось в середине сентября.

В течение года были приняты поправки к нормативным актам, которые предусматривают срочный созыв групп по сотрудничеству в неотложных ситуациях. Каждая школа обязана внедрить программу по снижению или предотвращению насилия с учетом возраста учащихся, а также освоить специальные знания о защите прав детей, включая методы сокращения насилия.

Кроме того, создан алгоритм разрешения случаев насилия в образовательных учреждениях, которым пользуются более 3600 педагогов и сотрудников школ. Алгоритм содержит пошаговый план действий в различных ситуациях, когда учащийся представляет угрозу для своей или чужой безопасности.

В МОН отметили, что большинство запланированных мероприятий выполнено в соответствии с установленными сроками.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

