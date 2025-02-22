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Начальник сбежал, клиенты отстались без окон: жертв афериста призывают обращаться в полицию

tv3.lv 22 февраля, 2025 10:36

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Предприятие по торговле окнами Logu bāze обмануло множество клиентов. На данный момент известно более 20 физических и юридических лиц, заказавших окна, но так их и не получивших. Общая сумма денег, присвоенных главой предприятия, составляет около 50 тысяч евро, сообщает программа "Без табу".

В редакцию программы от имени многих других жертв аферы обратился Айгарс, сотрудник фирмы, которая тоже пострадала от мошенничества Logu bāze.

Клиентов Logu bāze долгое время кормили обещаниями, оправдываясь проблемами на производстве в Польше, но впоследствии выяснилось, что обо многих заказах, деньги за которые были заплачены Logu bāze, польское предприятие по изготовлению окон вообще не в курсе - эти заказы до него попросту не дошли.

Кроме того, в Logu bāze клиентам говорили, что предприятие обокрали, в результате чего фирма пострадала финансово и не может выполнять заказы. Но и это, скорее всего, ложь.

Начальником в Logu bāze является некий Эдгар Муцениекс, но клиенты в основном имели дело с другими сотрудниками. Айгарс, о котором говорилось выше, неоднократно разговаривал по поводу своего заказа с сотрудником по имени Каспарс Муцениекс. Тот сначала обещал, что заказы будут выполнены и нужно еще немного потерпеть, но в конце концов признался, что начальник пропал вместе с деньгами клиентов. По словам сотрудника, его босс уже давно скрылся в какую-нибудь экзотическую страну.

Многие жертвы афериста написали совместное заявление в Госполицию. "Госполиция ведет проверку в связи с тем, что заказанные окна не были доставлены клиентам. Более подробных комментариев в данный момент дать не можем", - такую информацию получила редакция программы от стражей закона.

Хотя пока речь идет о присвоенной сумме в размере около 50 тысяч евро, Айгарс считает, что она на самом деле намного больше, и призывает всех, кто попался в ловушку Logu bāze, обратиться в Госполицию.

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