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На встрече с США в Эр-Рияде Россию представят Лавров и Ушаков

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 15:42

Мир 0 комментариев

Переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии состоятся 18 февраля, подтвердили в Кремле. Телеканал NBC сообщает, что пройдут отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а затем - совместная.

В Кремле подтвердили, что в Эр-Рияд для переговоров с делегацией США по окончанию войны в Украине вылетают глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. На встрече речь будет идти в первую очередь о "восстановлении всего комплекса российско-американских отношений", а также о "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию" и организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 17 февраля.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что переговоры пройдут 18 февраля. По словам Пескова, Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Между тем, в Кремле не подтвердили и не опровергли участие главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в переговорах в Саудовской Аравии, о котором ранее сообщал Reuters. "Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев", - отметил Песков.

NBC: отдельные, а затем совместные переговоры с РФ и Украиной

В свою очередь телеканал NBC сообщил, что американская делегация проведет отдельные переговоры с РФ и Украиной, а затем - совместные. Именно поэтому Украина не была приглашена на переговоры представителей США и России в Саудовской Аравии, рассказали телеканалу два американских чиновника.

"Смысл в том, что мы работаем (и с Россией, и с Украиной - Ред.) и уделяем им одинаковое внимание. Мы хотим положить конец убийствам и двигаться к прочному миру", - добавил один из собеседников NBC.

Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и РФ. "Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать", - цитирует УНИАН его слова.

17 февраля Зеленский находится с запланированным ранее визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Днем ранее правительственная делегация Украины прибыла с рабочей поездкой в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского в ближневосточное королевство, сообщила в воскресенье министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Мы готовимся подписать важные экономические соглашения со странами региона", - написала она в Facebook. В ее сообщении не упоминается о возможных переговорах украинской стороны с США в Саудовской Аравии.

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