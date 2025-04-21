На следующей неделе ночью ожидаются заморозки — с посадками спешить не стоит

В понедельник ожидается переменная облачность, кое-где в восточных районах - кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во время грозы он может усилиться до порывистого. Температура воздуха достигнет +15-20 градусов, в юго-восточных районах - от +20 до +23 градусов, местами на побережье - не более +10-14 градусов.

Ночью столбик термометра будет колебаться в районе +7-12 градусов, в западных районах он кое-где упадет до +5 градусов.

Затем будет преимущественно облачная погода. Во вторник еще ожидается сильный дождь, возможна гроза, в остальные дни дожди будут идти лишь в отдельных районах.

Днем по-прежнему будет тепло, на большей части территории страны сохранится температура воздуха от +14 до +20 градусов. Ночи, однако, станут холоднее - от +5 до +10 градусов.

Во второй половине недели похолодает еще сильнее: днем будет не более +15 градусов, а ночью ожидаются заморозки.