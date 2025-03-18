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Мы тут ругаемся, но морды друг другу не бьём: экс-политик об особенностях Латвии

© Lsm.lv 18 марта, 2025 09:14

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Межэтническое напряжение в Латвии за последние несколько лет заметно выросло. Но, несмотря на это, страна остается одной из немногих в Европе, где пока не доходит до настоящего насилия на этнической почве, отметил правозащитник и экс-депутат Сейма Борис Цилевич, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

На вопрос, усилилась ли межэтническая ненависть за последние три года (т.е. с начала вторжения РФ в Украину), и юрист Латвийского центра по правам человека Екатерина Тумуле, и правозащитник Борис Цилевич ответили однозначно: конечно, усилилась.

«Но, с другой стороны, я всё-таки не вижу каких-то насильственных проявлений, не вижу столкновений», — отметил он.

«Люди, которые Латвию ругают последними словами, и говорят, что она — фашистская, и, наоборот, те, кто считают, что тут все захватили русские агенты — не видят одной простой вещи: Латвия при всех наших проблемах, при всех сложных этнических пропорциях и так далее — одно из очень немногих государств в Европе, где нет каких-то проявлений насилия на этнической почве. То есть мы, грубо говоря, не бьём друг другу морды. То есть вот этот запас прочности, который исторически сложился, традиция мирного сосуществования, смешанных браков, толерантности друг к другу — она оказывается настолько сильной, что пока (я осторожно выражаюсь) никакие провокации, войны, вот вся эта абсолютно деструктивная провокационная политика со стороны России — ничего не может это разрушить».

Цилевич предположил, что успех анимационного фильма «Поток» обусловлен не только художественными достоинствами ленты.

«Мне кажется, что он действительно отражает что-то такое глубинное — то, что свойственно латвийцам разного этнического происхождения, говорящих на разных языках. Люди увидели в нём вот эту важную ценность». Впрочем, те же самые латвийцы пишут в социальных сетях едкие пакости.

«Как это совмещается? На мой взгляд, идёт борьба вот этих двух тенденций. То есть, с одной стороны, вот мы восхищаемся вот котиком и капибарой, тем, как они умеют сотрудничать и выживать. А сможем ли мы так в реальной жизни? Потому что поток уже идёт. Может быть, мы не хотим этого замечать, но у меня такое ощущение, что мы уже там. То есть нам уже сейчас нужно думать о том, как вместе выживать», — поделился правозащитник.

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