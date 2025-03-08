Прецедент! Бывшему депутату предъявили обвинение в разжигании национальной розни: дело ушло в суд

Прокуратура передала дело в суд, первое заседание которого запланировано на 5 июня. Суд пройдёт в Талси, в Курземском окружном суде.

Не называя имени человека, в прокуратуре сообщили, что, согласно обвинительному заключению, лицо совершило деяние, направленное на разжигание национальной и этнической ненависти и розни.

В июле 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с другим человеком на лестничной площадке многоквартирного дома в Риге. Во время конфликта на лестничную клетку вышли еще двое человек. Согласно обвинительному заключению, пытаясь усмирить агрессивно настроенного мужчину, двое из троих мужчин на лестничной клетке прижали его к полу и удерживали до прибытия на место происшествия полиции.

«Ты меня, бл.., должен слушать», «ты должен делать, что я говорю», «я руководил государством долгое время», «что ты сделал, чтобы помочь народу Латвии?», - приставал Знотиньш к соседу на лестничной клетке. Сначала сосед - русский, но говорит со Знотиньшем по-латышски - терпеливо отвечает, предлагая пристающему пойти домой. Но тот приходит в ярость и начинает обзываться.

В процессе конфликта обвиняемый неоднократно называл русских «ватниками», а также угрожал размазать их лица по мостовой.

Вечером того же дня подсудимый опубликовал в Twitter клеветнический и не соответствующий действительности пост, в котором утверждалось, что он на лестничной площадке всего лишь настаивал на том, чтобы в Латвии говорили на латышском языке, после чего якобы его русскоязычные соседи стали его душить, а сотрудники полиции обвинили его в провокации против русских.

Таким образом экс-депутат совершил сразу несколько действий, которые можно рассматривать, как разжигание межнациональной розни, считает прокуратура.

Ранее прокуратура предъявила Знотиньшу обвинение в нанесении легких телесных повреждений в связи с конфликтом на лестничной клетке.

В обвинительном заключении указано, что вечером 30 июля 2023 года подсудимый, находясь в подъезде многоквартирного дома в Риге, во время конфликта, в порыве гнева, умышленно, с намерением причинить телесные повреждения, схватил потерпевшего за плечи и нанес ему не менее трех ударов кулаком и локтем по голове и всему телу.

В результате потерпевший получил травмы, которые по своей сути считаются легкими.

Часть инцидента на канале журналиста Лато Лапсы в YouTube. Видео 18+