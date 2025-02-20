Мы организуем рейды «в виде налетов», чтобы обойти предупреждения в Waze: как полиция проводит профилактику ДТП

В 2023 году в авариях погибли 142 человека, тогда как годом ранее их было 115. В 2004 году в ДТП погибло 519 человек.

В прошлом году в авариях 306 человек получили серьезные травмы, а 3650 участников дорожного движения получили легкие травмы. Эти показатели также ниже по сравнению с 2023 годом.

В целом в прошлом году было зарегистрировано 17 479 дорожно-транспортных происшествий, что на 120 меньше, чем годом ранее.

Как заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, несмотря на низкий показатель, число погибших все еще довольно велико. Если прибавить к этому прошлогодние убийства, самоубийства и передозировки наркотиков, то при плохой демографической ситуации в Латвии властям "еще есть над чем работать и к чему стремиться".

Причины снижения смертности заключаются в том, что за последние годы полиция увеличила свои технические возможности, в Латвии были введены камеры контроля средней скорости, беспилотники для мониторинга дорожного движения, а вождение в нетрезвом виде было криминализировано. Свою лепту внесла и реформа полиции, в результате которой число сотрудников правоохранительных органов на дорогах, по некоторым данным, увеличилось в три раза. "Мы организуем рейды "в виде налетов", меняем местоположение, потому что люди пользуются, например, "Waze"", - сказал Рукс.