«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

"Вы узнаете", — коротко ответил президент США Дональд Трамп на вопрос, как далеко он готов зайти, чтобы захватить Гренландию, во время неожиданного появления в зале для брифингов Белого дома во вторник. Также Трамп выразил уверенность, что союзники по НАТО "что-нибудь придумают", перед своим отъездом на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

"Я думаю, что мы что-нибудь придумаем, и НАТО будет очень доволен, и мы будем очень довольны", - сказал он, не предоставив конкретики.

"У нас запланировано много встреч по Гренландии, и я думаю, что все сложится очень хорошо", - сказал Трамп журналистам. При этом в последние дни европейские лидеры проявляли твердую решимость в защите датской территории.

В выходные Трамп пообещал ввести новые тарифы против европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, которые в знак солидарности отправили войска в Гренландию.

Он отверг предположения о том, что ставит под угрозу прошлогоднюю сделку с ЕС, в рамках которой союзники обещали увеличить инвестиции в США, заявив: "Им очень нужно это соглашение с нами".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на угрозы Трампа, пообещав, что ответ ЕС "будет непоколебимым, единым и пропорциональным", во время ее выступления в Давосе во вторник.

Более жесткая позиция противоречит подходу, который многие европейские лидеры демонстрировали с момента возвращения Трампа к власти, в основном уступая президенту, чтобы сохранить его расположение, и одновременно отчаянно пытаясь найти компромисс другими путями.

Урсула фон дер Ляйен на саммите в Давосе предложила развивать "европейскую независимость"

Трамп утверждает, что Гренландия нужна США для сдерживания возможных угроз со стороны Китая и России. Однако его постоянные заявления в последние недели о том, что всё, кроме владения Гренландией Соединёнными Штатами, неприемлемо, проверяют пределы его более мягкой стратегии.

Между тем, самолет Трампа Air Force One вернулся на объединенную базу Эндрюс примерно через час после вылета в Швейцарию во вторник вечером.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение о возвращении было принято после взлета, когда экипаж Air Force One обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и, из соображений предосторожности, решил развернуться.

Один из находившихся на борту репортеров сообщил, что после взлета свет в пресс-салоне самолета ненадолго погас, но никаких объяснений сразу не последовало. Примерно через полчаса полета репортерам сообщили, что самолет будет разворачиваться.

Трамп пересядет на другой самолет и продолжит свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.