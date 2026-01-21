Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Euronews 21 января, 2026 08:53

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

"Вы узнаете", — коротко ответил президент США Дональд Трамп на вопрос, как далеко он готов зайти, чтобы захватить Гренландию, во время неожиданного появления в зале для брифингов Белого дома во вторник. Также Трамп выразил уверенность, что союзники по НАТО "что-нибудь придумают", перед своим отъездом на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

"Я думаю, что мы что-нибудь придумаем, и НАТО будет очень доволен, и мы будем очень довольны", - сказал он, не предоставив конкретики.

"У нас запланировано много встреч по Гренландии, и я думаю, что все сложится очень хорошо", - сказал Трамп журналистам. При этом в последние дни европейские лидеры проявляли твердую решимость в защите датской территории.

В выходные Трамп пообещал ввести новые тарифы против европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, которые в знак солидарности отправили войска в Гренландию.

Он отверг предположения о том, что ставит под угрозу прошлогоднюю сделку с ЕС, в рамках которой союзники обещали увеличить инвестиции в США, заявив: "Им очень нужно это соглашение с нами".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на угрозы Трампа, пообещав, что ответ ЕС "будет непоколебимым, единым и пропорциональным", во время ее выступления в Давосе во вторник.

Более жесткая позиция противоречит подходу, который многие европейские лидеры демонстрировали с момента возвращения Трампа к власти, в основном уступая президенту, чтобы сохранить его расположение, и одновременно отчаянно пытаясь найти компромисс другими путями.

Урсула фон дер Ляйен на саммите в Давосе предложила развивать "европейскую независимость"

Трамп утверждает, что Гренландия нужна США для сдерживания возможных угроз со стороны Китая и России. Однако его постоянные заявления в последние недели о том, что всё, кроме владения Гренландией Соединёнными Штатами, неприемлемо, проверяют пределы его более мягкой стратегии.

Между тем, самолет Трампа Air Force One вернулся на объединенную базу Эндрюс примерно через час после вылета в Швейцарию во вторник вечером.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение о возвращении было принято после взлета, когда экипаж Air Force One обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и, из соображений предосторожности, решил развернуться.

Один из находившихся на борту репортеров сообщил, что после взлета свет в пресс-салоне самолета ненадолго погас, но никаких объяснений сразу не последовало. Примерно через полчаса полета репортерам сообщили, что самолет будет разворачиваться.

Трамп пересядет на другой самолет и продолжит свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Выше нормы: прошлый год стал одним из самых теплых в Латвии за всю историю

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Читать
Вторая за неделю! В Испании снова железнодорожная катастрофа — совпадение?

Всюду жизнь 09:32

Всюду жизнь 0 комментариев

Утро в Испании началось с тревожных новостей. Пригородный поезд недалеко от Барселоны сошёл с рельсов после того, как на пути обрушилась подпорная стена. Машинист погиб на месте, пострадали как минимум 37 пассажиров. Пятеро — в тяжёлом состоянии.

Рестораторы доведены до ручки: готовы выводить людей на улицы с протестом

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

Мишленовский ресторан и бар Barents закрывается. Это показывает, что сфера общественного питания и рестораны в Латвии — в сложной ситуации, заявил глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Всюду жизнь 08:51

Всюду жизнь 0 комментариев

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

«Произошли ли изменения благодаря работе Бюро омбудсмена? Сейчас в сиротских судах введён этический кодекс, в письменном виде закреплены этические нормы — и это хорошо. Однако то, что мы видим, так это то, что сиротские суды перегружены функциями и задачами, которые абсолютно не связаны с защитой прав детей. Например, сиротские суды занимаются нотариальными делами — удостоверяют подписи, составляют опись наследственной массы, вносят завещания в реестр и так далее. Это не имеет отношения к детям».

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля

Латышские СМИ 08:39

Латышские СМИ 0 комментариев

Спикер Сейма Дайга Миериня подписала письмо в Нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Ir.

