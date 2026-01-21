Давайте договоримся: президент Литвы нашел решение по спору за Гренландию

«Лучшим результатом было бы договориться о совместной ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны приложить все усилия, чтобы идти по этому пути, так как это лучшее решение», — заявил глава государства во вторник в интервью агентству Reuters.

Агентство BNS писало, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании перенять контроль над Гренландией — автономной территорией Дании. Это стало серьёзным испытанием для единства НАТО, и европейские страны начали объединяться против планов Вашингтона в отношении этого арктического острова.

Трамп на этой неделе объявил о введении с февраля 10-процентного таможенного тарифа на импорт из восьми европейских стран, направивших своих военных на учения в Гренландию. С июня он обещает повысить пошлины до 25% и применять их до тех пор, пока не будет «достигнуто соглашение о полном и всестороннем приобретении Гренландии».

Лидеры ЕС в четверг вечером проведут в Брюсселе экстренный саммит, чтобы обсудить свой ответ на один из самых серьёзных кризисов последних лет, ударивших по трансатлантическим связям.

Науседа отметил, что всегда есть возможность снизить возникшую напряжённость, но для этого должны прилагать усилия все заинтересованные стороны.

«Необходимым условием является то, чтобы обе стороны хотели этого снижения напряжённости, а сейчас я в этом не уверен. Европа явно хочет снизить напряжённость. Надеюсь, что Соединённые Штаты тоже этого захотят», — сказал президент.

В среду Трамп выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе; Науседа выразил надежду, что президент США подаст сигналы, свидетельствующие о стремлении снизить напряжённость из-за Гренландии.