Потепления можно не ждать: прогноз на конец месяца не утешает

21 января, 2026 11:06

Новости Латвии

В конце этой и на следующей неделе в Латвии ожидаются сильные морозы, прогнозируют синоптики. 22 января станет самыми теплыми сутками на этой неделе: температура воздуха поднимется до -2..-8 градусов, будет дуть умеренно сильный восточный ветер, из-за может возникать ощущение, что воздух холоднее. Местами выпадет небольшой снег, ветер местами будет поднимать с земли старый снег - ожидается метель.

В последующие дни температура воздуха постепенно понизится, в воскресенье утром во многих районах страны, особенно в Латгале и Видземе, мороз может достигнуть -20 градусов. На следующей неделе морозы временами будут крепче -20 градусов.

Прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег, ветер - восточный от слабого до умеренного.

Нынешние прогнозы на начало февраля свидетельствуют о вероятности как сильного похолодания, так и незначительной оттепели. В целом ожидается, что февраль будет прохладнее нормы.

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Мир

Мир

Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии

Новости Латвии

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно

Важно

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии

Новости Латвии

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир

Мир

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно

Важно

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии

Новости Латвии

