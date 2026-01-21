Потепления можно не ждать: прогноз на конец месяца не утешает

В последующие дни температура воздуха постепенно понизится, в воскресенье утром во многих районах страны, особенно в Латгале и Видземе, мороз может достигнуть -20 градусов. На следующей неделе морозы временами будут крепче -20 градусов.

Прогнозируется переменная облачность, временами небольшой снег, ветер - восточный от слабого до умеренного.

Нынешние прогнозы на начало февраля свидетельствуют о вероятности как сильного похолодания, так и незначительной оттепели. В целом ожидается, что февраль будет прохладнее нормы.