Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения (1)

21 января, 2026

eparaksts.lv

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

В настоящее время персональный код латвийцев включает дату их рождения: первые шесть цифр обозначают день, месяц и год появления на свет.

Такую практику нередко считают проявлением возрастной дискриминации, поскольку многие предпочитают не раскрывать свой возраст — например, при общении с работодателями, банками или в личных ситуациях. В ответ на это государство разработало альтернативный вариант персонального кода, не связанный с датой рождения. Он состоит из 11 цифр, что гарантирует его уникальность:

  • первая цифра всегда «3»;
  • вторая — случайная цифра от «2» до «9», сгенерированная системой;
  • остальные цифры — случайные значения от «0» до «9», также формируемые автоматически.

Такой персональный код является постоянным и может изменяться лишь в исключительных случаях, например при усыновлении.

С 1 июля 2017 года каждый житель Латвии имеет право один раз в жизни заменить персональный код старого образца на новый — без указания даты рождения. Сделать это можно в любое время, подав личное заявление в любом территориальном подразделении Управления по делам гражданства и миграции или в дипломатическом представительстве Латвии за рубежом.

Процедура смены персонального кода бесплатна. Выбрать конкретную цифровую комбинацию невозможно, а после замены вернуть прежний код уже нельзя, поскольку в Реестре физических лиц новый код формируется автоматически и только один раз.

