20 января, 2026

Правительство во вторник поддержало изменения в законе о Государственной пограничной охране (ГПО), которые предусматривают предоставление пограничникам права применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения.

Согласно поправкам, пограничники смогут применять взрывчатые вещества и взрывные устройства при крайней необходимости для отражения вооруженного или военного вторжения на территорию Латвии, отражения группового или вооруженного нападения, а также для освобождения пограничного объекта, захваченного вооруженными лицами.

Поправки предусматривают, что пограничники будут иметь право применять взрывчатые вещества без предупреждения об этом.

В настоящее время на вооружении ГПО имеется арсенал оружия, и закон допускает его применение и использование, однако ранее не были определены права пограничной охраны применять в случае диверсий и военного вторжения взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Европейский парламент приостановит ратификацию торгового соглашения с Соединенными Штатами после угроз Дональда Трампа применить пошлины к восьми европейским странам, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Гренландии. В результате соглашение не вступит в силу, по крайней мере, на данный момент.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Саркофаг и хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС снабжаются электроэнергией, сообщило Минэнерго Украины. По данным МАГАТЭ, до этого станция лишилась внешнего электроснабжения на фоне боестолкновений.

Пока в судах по-прежнему рассматриваются дела о подделке жителями Covid-19-сертификатов, вопрос об ответственности на государственном уровне так и остаётся без ответа. Хотя пандемия официально завершилась уже три года назад, Латвия по-прежнему вынуждена продолжать закупку вакцин в больших объёмах. Эта ситуация является прямым следствием решений, принятых правительством Кришьяниса Кариньша, финансовую нагрузку от которых налогоплательщики будут ощущать как минимум до конца этого года, сообщает 360TV Ziņas.

В Резекне на балконе одного из многоквартирных домов обнаружено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В социальных сетях широкий резонанс вызвал случай в одной из школ Елгавы, где первоклассница неоднократно подвергалась насилию со стороны более старшего ученика. Родители публично поделились своим опытом, предупреждая других о необходимости в подобных ситуациях действовать незамедлительно и привлекать ответственные учреждения, сообщает 360TV Ziņas.

