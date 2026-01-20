Разрешат использовать взрывчатку: всё для защиты границы от вторжения

Согласно поправкам, пограничники смогут применять взрывчатые вещества и взрывные устройства при крайней необходимости для отражения вооруженного или военного вторжения на территорию Латвии, отражения группового или вооруженного нападения, а также для освобождения пограничного объекта, захваченного вооруженными лицами.

Поправки предусматривают, что пограничники будут иметь право применять взрывчатые вещества без предупреждения об этом.

В настоящее время на вооружении ГПО имеется арсенал оружия, и закон допускает его применение и использование, однако ранее не были определены права пограничной охраны применять в случае диверсий и военного вторжения взрывчатые вещества и взрывные устройства.