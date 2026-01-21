Растить или не растить? Конопля разделила депутатов Сейма на два лагеря

В третьем чтении там рассматривали поправки к закону о законном обороте наркотических и психотропных веществ и лекарственных средств. Вопрос касается не только промышленного выращивания и садоводства, но и научных целей. Откуда возникла такая инициатива и почему вовлеченные министерства относятся к ней с осторожностью?

В настоящее время посевную коноплю разрешено выращивать только в открытом грунте — в закрытых помещениях, то есть в теплицах или под пленкой, это запрещено. Кроме того, допускается использование только сертифицированных семян сортов, включенных в общий каталог сельскохозяйственных культур Европейского союза.

Главная идея регулирования — не допустить превышения допустимого уровня дельта-9-тетрагидроканнабинола, или THC. В Европе разрешено выращивать только те сорта посевной конопли, у которых содержание THC в растениях в фазе цветения не превышает 0,3%.

Дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC) — это психоактивное вещество, из-за которого конопля может классифицироваться как наркотическая, поэтому его уровень используется как основной критерий разграничения между посевной и наркотической коноплей.

О том, что выращивание в закрытых помещениях запрещено и это является проблемой, депутат Сейма Антонина Ненашева («Прогрессивные») узнала во время регионального визита.

«По ходу дела мы выяснили, что даже ученые не могут выращивать коноплю в закрытых помещениях, что совершенно необоснованно. Мы снова говорим о посевной конопле — это просто такой сорт, сертифицированные семена Европейского союза, где не может быть наркотиков. Мы не говорим о наркотиках. Это просто сбивает с толку, что люди этого не понимают: речь идет о виде сельского хозяйства, который исторически был очень распространен в Латвии, а мы его ограничиваем только потому, что в названии есть слово «конопля»», — говорит Ненашева.

К решению вопроса предлагают привлечь правительство

Когда комиссия по социальным делам Сейма рассматривала поправки ко второму чтению закона, Ненашева выступила с предложением разрешить выращивать посевную коноплю и в закрытых помещениях. Тогда депутаты это отклонили. Сегодня к третьему чтению были поданы два предложения: разрешить выращивание посевной конопли в закрытых помещениях для научной деятельности — его отклонили, и второе — привлечь к урегулированию вопроса Кабинет министров.

Опасения по поводу инициативы депутата от «Прогрессивных» в части выращивания посевной конопли в закрытых помещениях выразил представитель Министерства земледелия Гинтс Ланка.

«Вопрос в этих 0,3%, но он касается только тех производителей, которые подают заявки на получение прямых платежей за площади. Если я этого не делаю, то у меня фактически нет критерия, по которому меня можно контролировать. Где, условно говоря, я нарушаю и где для меня наступает уголовная ответственность», — пояснил Ланка.

Министерство внутренних дел: дискуссия идет о контроле

Представитель Министерства внутренних дел Агнесе Зиле отметила, что министерство не возражает против выращивания посевной конопли, поскольку не считает ее наркотическим веществом, однако дискуссия идет именно о контроле.

«Что именно нужно контролировать, кто это будет делать и каким образом — этот вклад действительно довольно значительный, потому что процедуру пришлось бы разрабатывать. Это и нас, и другие ведомства очень сдерживало, потому что мы не услышали, что экономическая выгода на данный момент была бы настолько большой, чтобы все учреждения вместе выбирали, кто и как будет контролировать и зачем», — сказала Зиле.

LDDK: министерства могут затормозить любую инициативу

Конопля может быть очень важным нишевым продуктом для сельского хозяйства и научных целей, и не следует смешивать наркотики с коноплей как продуктом, подчеркнул эксперт Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Петерис Лейшкалнс.

«Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что министерства могут затормозить любую инициативу. Любую. Проблема в том, что наш внутренний валовой продукт существенно отстает от соседних стран, в результате чего мы в целом как общество бедны. Второе — у нас также полностью отрицательный экспортный баланс. Значит, нам необходимо создавать все новые нишевые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые мы можем экспортировать. Конопля могла бы быть одним из таких продуктов, но министерствам это в очередной раз неинтересно», — заявил Лейшкалнс.

Ассоциация конопли рада началу дискуссии

Руководитель Ассоциации индустриальной посевной конопли Улдис Шауэрс приветствует то, что в Сейме начались дискуссии о возможностях выращивания пищевой конопли в Латвии. По его словам, в различных нормативных актах отсутствуют четкие определения и описания пищевой конопли и ее продукции.

«И, конечно, выращивание в закрытых помещениях, в теплицах, было бы крайне необходимо латвийским селекционерам сортов. Таким образом они могли бы получать и создавать сорта конопли, которые были бы особенно подходящими для латвийских условий, а затем использовались бы и в открытом грунте», — отметил Шауэрс.

К этому вопросу в Сейме еще вернутся. Председатель комиссии Сейма по социальным делам Андрис Берзиньш от Союза «зеленых» и крестьян заявил, что вопрос необходимо упорядочить с учетом аспектов безопасности и к нему планируют вернуться в конце мая. Сегодня комиссия решила уточнить предложения и через две недели планирует поручить Кабинету министров подготовить обзор действующего регулирования и разработать дальнейшие предложения.