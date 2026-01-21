Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Растить или не растить? Конопля разделила депутатов Сейма на два лагеря

Следует ли разрешить выращивать посевную коноплю в закрытых помещениях, а не только на открытых площадях, как это разрешено сейчас. Этот вопрос оказался в центре дискуссий в комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, сообщает LSM+.

В третьем чтении там рассматривали поправки к закону о законном обороте наркотических и психотропных веществ и лекарственных средств. Вопрос касается не только промышленного выращивания и садоводства, но и научных целей. Откуда возникла такая инициатива и почему вовлеченные министерства относятся к ней с осторожностью?

В настоящее время посевную коноплю разрешено выращивать только в открытом грунте — в закрытых помещениях, то есть в теплицах или под пленкой, это запрещено. Кроме того, допускается использование только сертифицированных семян сортов, включенных в общий каталог сельскохозяйственных культур Европейского союза.

Главная идея регулирования — не допустить превышения допустимого уровня дельта-9-тетрагидроканнабинола, или THC. В Европе разрешено выращивать только те сорта посевной конопли, у которых содержание THC в растениях в фазе цветения не превышает 0,3%.

Дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC) — это психоактивное вещество, из-за которого конопля может классифицироваться как наркотическая, поэтому его уровень используется как основной критерий разграничения между посевной и наркотической коноплей.

О том, что выращивание в закрытых помещениях запрещено и это является проблемой, депутат Сейма Антонина Ненашева («Прогрессивные») узнала во время регионального визита.

«По ходу дела мы выяснили, что даже ученые не могут выращивать коноплю в закрытых помещениях, что совершенно необоснованно. Мы снова говорим о посевной конопле — это просто такой сорт, сертифицированные семена Европейского союза, где не может быть наркотиков. Мы не говорим о наркотиках. Это просто сбивает с толку, что люди этого не понимают: речь идет о виде сельского хозяйства, который исторически был очень распространен в Латвии, а мы его ограничиваем только потому, что в названии есть слово «конопля»», — говорит Ненашева.

К решению вопроса предлагают привлечь правительство

Когда комиссия по социальным делам Сейма рассматривала поправки ко второму чтению закона, Ненашева выступила с предложением разрешить выращивать посевную коноплю и в закрытых помещениях. Тогда депутаты это отклонили. Сегодня к третьему чтению были поданы два предложения: разрешить выращивание посевной конопли в закрытых помещениях для научной деятельности — его отклонили, и второе — привлечь к урегулированию вопроса Кабинет министров.

Опасения по поводу инициативы депутата от «Прогрессивных» в части выращивания посевной конопли в закрытых помещениях выразил представитель Министерства земледелия Гинтс Ланка.

«Вопрос в этих 0,3%, но он касается только тех производителей, которые подают заявки на получение прямых платежей за площади. Если я этого не делаю, то у меня фактически нет критерия, по которому меня можно контролировать. Где, условно говоря, я нарушаю и где для меня наступает уголовная ответственность», — пояснил Ланка.

Министерство внутренних дел: дискуссия идет о контроле

Представитель Министерства внутренних дел Агнесе Зиле отметила, что министерство не возражает против выращивания посевной конопли, поскольку не считает ее наркотическим веществом, однако дискуссия идет именно о контроле.

«Что именно нужно контролировать, кто это будет делать и каким образом — этот вклад действительно довольно значительный, потому что процедуру пришлось бы разрабатывать. Это и нас, и другие ведомства очень сдерживало, потому что мы не услышали, что экономическая выгода на данный момент была бы настолько большой, чтобы все учреждения вместе выбирали, кто и как будет контролировать и зачем», — сказала Зиле.

LDDK: министерства могут затормозить любую инициативу

Конопля может быть очень важным нишевым продуктом для сельского хозяйства и научных целей, и не следует смешивать наркотики с коноплей как продуктом, подчеркнул эксперт Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Петерис Лейшкалнс.

«Сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что министерства могут затормозить любую инициативу. Любую. Проблема в том, что наш внутренний валовой продукт существенно отстает от соседних стран, в результате чего мы в целом как общество бедны. Второе — у нас также полностью отрицательный экспортный баланс. Значит, нам необходимо создавать все новые нишевые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые мы можем экспортировать. Конопля могла бы быть одним из таких продуктов, но министерствам это в очередной раз неинтересно», — заявил Лейшкалнс.

Ассоциация конопли рада началу дискуссии

Руководитель Ассоциации индустриальной посевной конопли Улдис Шауэрс приветствует то, что в Сейме начались дискуссии о возможностях выращивания пищевой конопли в Латвии. По его словам, в различных нормативных актах отсутствуют четкие определения и описания пищевой конопли и ее продукции.

«И, конечно, выращивание в закрытых помещениях, в теплицах, было бы крайне необходимо латвийским селекционерам сортов. Таким образом они могли бы получать и создавать сорта конопли, которые были бы особенно подходящими для латвийских условий, а затем использовались бы и в открытом грунте», — отметил Шауэрс.

К этому вопросу в Сейме еще вернутся. Председатель комиссии Сейма по социальным делам Андрис Берзиньш от Союза «зеленых» и крестьян заявил, что вопрос необходимо упорядочить с учетом аспектов безопасности и к нему планируют вернуться в конце мая. Сегодня комиссия решила уточнить предложения и через две недели планирует поручить Кабинету министров подготовить обзор действующего регулирования и разработать дальнейшие предложения.

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?
«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения
Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения (1)

Выше нормы: прошлый год стал одним из самых теплых в Латвии за всю историю

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Вторая за неделю! В Испании снова железнодорожная катастрофа — совпадение?

Утро в Испании началось с тревожных новостей. Пригородный поезд недалеко от Барселоны сошёл с рельсов после того, как на пути обрушилась подпорная стена. Машинист погиб на месте, пострадали как минимум 37 пассажиров. Пятеро — в тяжёлом состоянии.

Рестораторы доведены до ручки: готовы выводить людей на улицы с протестом

Мишленовский ресторан и бар Barents закрывается. Это показывает, что сфера общественного питания и рестораны в Латвии — в сложной ситуации, заявил глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

«Произошли ли изменения благодаря работе Бюро омбудсмена? Сейчас в сиротских судах введён этический кодекс, в письменном виде закреплены этические нормы — и это хорошо. Однако то, что мы видим, так это то, что сиротские суды перегружены функциями и задачами, которые абсолютно не связаны с защитой прав детей. Например, сиротские суды занимаются нотариальными делами — удостоверяют подписи, составляют опись наследственной массы, вносят завещания в реестр и так далее. Это не имеет отношения к детям».

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля

Спикер Сейма Дайга Миериня подписала письмо в Нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Ir.

