«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Редакция PRESS 21 января, 2026 07:57

Иногда школьные домашние задания, которые на первый взгляд кажутся совсем простыми, могут вызвать неприятное замешательство как у ребёнка, так и у родителей. В социальных сетях один мужчина поделился именно таким примером.

Он опубликовал домашнее задание первоклассника, которое заставило его задуматься о целесообразности учебных материалов и их влиянии на детей. Задание звучало так: «Нарисуй семью, в которой ты хотел бы жить». Мужчина отмечает, что такая формулировка может сбить ребёнка с толку.

Он пишет: «Задание для первоклассника — нарисовать семью, в которой ты хотел бы жить. Насколько несчастным или психологически травмированным должен быть человек, чтобы придумать такие задания? Или только мне кажется, что с самого начала ребёнку внушают мысль, будто семья, в которой он растёт, недостаточно хороша, и ему предлагают описать семью, в которой он чувствовал бы себя счастливее».

В комментариях пользователи также поделились своими мыслями по поводу этого задания. Карина отмечает: «В 10 лет я бы нарисовала ещё одного брата или сестру, потому что тогда очень этого хотела! Это была бы семья моей мечты. Я бы нарисовала и собаку. И папу тоже нарисовала бы, потому что хотела, чтобы он всегда был рядом. Иногда взрослые просто извращаются!»

Другая женщина пишет, что программа «Skola2030» уже давно стала синонимом ругательства.

Ещё одна участница обсуждения добавляет, что при желании можно нарисовать и свою собственную семью — такой, какая она есть.

Растить или не растить? Конопля разделила депутатов Сейма на два лагеря
Растить или не растить? Конопля разделила депутатов Сейма на два лагеря

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?
«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Выше нормы: прошлый год стал одним из самых теплых в Латвии за всю историю

Важно 0 комментариев

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Вторая за неделю! В Испании снова железнодорожная катастрофа — совпадение?

Всюду жизнь 0 комментариев

Утро в Испании началось с тревожных новостей. Пригородный поезд недалеко от Барселоны сошёл с рельсов после того, как на пути обрушилась подпорная стена. Машинист погиб на месте, пострадали как минимум 37 пассажиров. Пятеро — в тяжёлом состоянии.

Рестораторы доведены до ручки: готовы выводить людей на улицы с протестом

Важно 0 комментариев

Мишленовский ресторан и бар Barents закрывается. Это показывает, что сфера общественного питания и рестораны в Латвии — в сложной ситуации, заявил глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Всюду жизнь 0 комментариев

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

Важно 0 комментариев

«Произошли ли изменения благодаря работе Бюро омбудсмена? Сейчас в сиротских судах введён этический кодекс, в письменном виде закреплены этические нормы — и это хорошо. Однако то, что мы видим, так это то, что сиротские суды перегружены функциями и задачами, которые абсолютно не связаны с защитой прав детей. Например, сиротские суды занимаются нотариальными делами — удостоверяют подписи, составляют опись наследственной массы, вносят завещания в реестр и так далее. Это не имеет отношения к детям».

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля

Латышские СМИ 0 комментариев

Спикер Сейма Дайга Миериня подписала письмо в Нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Ir.

