«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Он опубликовал домашнее задание первоклассника, которое заставило его задуматься о целесообразности учебных материалов и их влиянии на детей. Задание звучало так: «Нарисуй семью, в которой ты хотел бы жить». Мужчина отмечает, что такая формулировка может сбить ребёнка с толку.

Он пишет: «Задание для первоклассника — нарисовать семью, в которой ты хотел бы жить. Насколько несчастным или психологически травмированным должен быть человек, чтобы придумать такие задания? Или только мне кажется, что с самого начала ребёнку внушают мысль, будто семья, в которой он растёт, недостаточно хороша, и ему предлагают описать семью, в которой он чувствовал бы себя счастливее».

В комментариях пользователи также поделились своими мыслями по поводу этого задания. Карина отмечает: «В 10 лет я бы нарисовала ещё одного брата или сестру, потому что тогда очень этого хотела! Это была бы семья моей мечты. Я бы нарисовала и собаку. И папу тоже нарисовала бы, потому что хотела, чтобы он всегда был рядом. Иногда взрослые просто извращаются!»

Другая женщина пишет, что программа «Skola2030» уже давно стала синонимом ругательства.

Ещё одна участница обсуждения добавляет, что при желании можно нарисовать и свою собственную семью — такой, какая она есть.