«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

В программе TV24 «Uz līnijas» правозащитница Карина Палкова оценила, какие изменения были достигнуты благодаря деятельности Бюро омбудсмена, уделив внимание повседневной работе и нагрузке сиротских судов.

Палкова отметила, что положительным изменением является внедрение в сиротских судах этического кодекса и закрепление этических норм в письменном виде, что, по её мнению, является шагом в правильном направлении. Однако этого недостаточно для решения наиболее существенных проблем, с которыми сиротские суды сталкиваются в повседневной работе.

Правозащитница подчеркнула, что на практике сиротские суды перегружены функциями и обязанностями, которые совершенно не связаны с защитой прав детей. В качестве примеров она привела работу с нотариальными вопросами — удостоверение подписей, оформление описей наследственного имущества, внесение завещаний в соответствующие книги.