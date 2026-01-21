Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Проблема доступности топлива стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Жители разных регионов страны делятся сообщениями о том, что в крупных сетях строительных магазинов полки с гранулами и брикетами пустуют.

Рижанка Санита рассказывает: «Я поехала в ближайший строительный магазин, и сотрудница сразу предупредила: если я ищу гранулы или брикеты, их здесь уже нет — всё распродано. Таких покупателей было много: машины подъезжали и тут же уезжали. В итоге мне пришлось буквально “охотиться” за гранулами».

Производители, опрошенные 360 Ziņas, подтверждают: спрос вырос настолько стремительно, что запасы на складах исчерпались. При этом производство требует времени, и заводы физически не могут мгновенно увеличить объёмы выпуска, чтобы покрыть внезапный всплеск потребности.

Сейчас рынок сталкивается с рядом ограничений. Так, из-за очередей и высокого спроса на некоторых предприятиях, например в Инчукалнсе, запись на получение продукции ведётся уже на конец февраля. Кроме того, вводятся лимиты на продажу — чтобы топливо досталось большему числу домохозяйств и снизить активность перекупщиков, одному покупателю обычно продают не более 20–30 мешков.

Специалисты призывают жителей сохранять спокойствие, заранее планировать закупки топлива и быть осторожными с подозрительными предложениями в интернете, где обещают быструю доставку по завышенным ценам. По оценкам экспертов, ситуация на рынке сможет нормализоваться лишь с приходом более тёплой, весенней погоды.