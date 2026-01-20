Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европа наносит ответный удар: Трамп тарифы из-за Гренландии, а мы… Белый дом призадумается?

Euronews 20 января, 2026 23:10

Важно 0 комментариев

Европейский парламент приостановит ратификацию торгового соглашения с Соединенными Штатами после угроз Дональда Трампа применить пошлины к восьми европейским странам, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Гренландии. В результате соглашение не вступит в силу, по крайней мере, на данный момент.

Об этом заявили основные европейские политические группы, сообщает во вторник AFP. Соглашение должно было привести к отмене таможенных пошлин на промышленную продукцию США. Голосование по нему должно было состояться в ближайшие дни.

Взамен Вашингтон соглашался установить 15-процентный сбор, более низкий, чем раньше, на европейский экспорт в США. 
 
В интервью Euronews евродепутат и глава делегации Европарламента по связям с США Брандо Бенифеи сказал, что принятие этой меры европейскими законодателями было в какой-то степени предсказуемым. 

"Голосование, которое было запланировано на следующую неделю в торговом комитете Европарламента, чтобы продвинуть соглашение, будет заморожено", - сказал Бенифеи в интервью Euronews.

В субботу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в отношении восьми европейских стран, которые не поддерживают его планы по аннексии Гренландии.

Речь идет о дополнительном 10-процентном сборе на продукцию этих государств, который, если их лидеры не изменят свою позицию до 1 июня, будет увеличен до 25 процентов.

Трамп также направил письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что "больше не обязан думать только о мире", в связи с возможным захватом территорий, принадлежащих Королевству Дания, таких как Гренландия.

Президент Европейского совета Антониу Кошта в своем заявлении объявил, что в ближайшие дни будет созвано внеочередное заседание Европейского совета, "чтобы усилить координацию" между странами ЕС по вопросу о Гренландии.

