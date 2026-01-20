«Это наша ошибка»: родители выяснили, кто бьет их дочь в школе

Как рассказывает отец девочки Оярс, в первом инциденте третьеклассник ударил девочку по ноге, и позднее медики констатировали перелом кости. После случившегося школа установила виновного и проинформировала его родителей, однако на этом ситуация не закончилась.

Спустя некоторое время мальчик вновь напал на девочку — ударил её по спине и публично оскорбил. Родители признают, что теперь сожалеют о том, что полицию и медиков не привлекли уже в первый раз, хотя позже выяснилось, что этот ученик агрессивно ведёт себя и по отношению к другим младшим детям.

Оярс подчёркивает, что этот опыт стал для него болезненным уроком. Он открыто призывает других родителей защищать своих детей и серьёзно относиться к любым признакам насилия в школе.

«В первый раз мы очень сожалеем, что не вызвали полицию. Это была наша ошибка. Если ребёнок рассказывает о насилии или приходит из школы подавленным, родителям обязательно нужно выяснить, что произошло», — говорит отец первоклассницы, подчёркивая, что такие ситуации нельзя оставлять без реакции.

В Центре защиты детей указывают, что насилие между сверстниками в школах — явление не редкое. В прошлом году в центре было зарегистрировано около 100 таких случаев, и в большинстве они были связаны с конфликтами за власть в классе, толчками, обзывательствами или драками. При этом специалисты подчёркивают, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

Заместитель руководителя Центра защиты детей Валентина Горбунова поясняет, что не каждый конфликт автоматически означает обращение в полицию.

По её мнению, школа обязана фиксировать повседневные ссоры и работать с ними, однако в тяжёлых случаях действия должны быть иными.

«Если старший ребёнок бьёт младшего и в результате, например, сломана нога, вызов неотложной медицинской помощи обязателен», — подчёркивает Горбунова, добавляя, что в таких ситуациях важную роль играет и школьная медсестра.

Специалисты также напоминают: если ребёнок регулярно возвращается домой с видимыми травмами или синяками, родителям рекомендуется их фиксировать, например, обратившись к семейному врачу. Это помогает как в защите ребёнка, так и при оценке ситуации, если школьный конфликт перерастает в серьёзное насилие.