Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

«Это наша ошибка»: родители выяснили, кто бьет их дочь в школе

Редакция PRESS 20 января, 2026 20:17

Важно 0 комментариев

В социальных сетях широкий резонанс вызвал случай в одной из школ Елгавы, где первоклассница неоднократно подвергалась насилию со стороны более старшего ученика. Родители публично поделились своим опытом, предупреждая других о необходимости в подобных ситуациях действовать незамедлительно и привлекать ответственные учреждения, сообщает 360TV Ziņas.

Как рассказывает отец девочки Оярс, в первом инциденте третьеклассник ударил девочку по ноге, и позднее медики констатировали перелом кости. После случившегося школа установила виновного и проинформировала его родителей, однако на этом ситуация не закончилась.

Спустя некоторое время мальчик вновь напал на девочку — ударил её по спине и публично оскорбил. Родители признают, что теперь сожалеют о том, что полицию и медиков не привлекли уже в первый раз, хотя позже выяснилось, что этот ученик агрессивно ведёт себя и по отношению к другим младшим детям.

Оярс подчёркивает, что этот опыт стал для него болезненным уроком. Он открыто призывает других родителей защищать своих детей и серьёзно относиться к любым признакам насилия в школе.

«В первый раз мы очень сожалеем, что не вызвали полицию. Это была наша ошибка. Если ребёнок рассказывает о насилии или приходит из школы подавленным, родителям обязательно нужно выяснить, что произошло», — говорит отец первоклассницы, подчёркивая, что такие ситуации нельзя оставлять без реакции.

В Центре защиты детей указывают, что насилие между сверстниками в школах — явление не редкое. В прошлом году в центре было зарегистрировано около 100 таких случаев, и в большинстве они были связаны с конфликтами за власть в классе, толчками, обзывательствами или драками. При этом специалисты подчёркивают, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

Заместитель руководителя Центра защиты детей Валентина Горбунова поясняет, что не каждый конфликт автоматически означает обращение в полицию.

По её мнению, школа обязана фиксировать повседневные ссоры и работать с ними, однако в тяжёлых случаях действия должны быть иными.

«Если старший ребёнок бьёт младшего и в результате, например, сломана нога, вызов неотложной медицинской помощи обязателен», — подчёркивает Горбунова, добавляя, что в таких ситуациях важную роль играет и школьная медсестра.

Специалисты также напоминают: если ребёнок регулярно возвращается домой с видимыми травмами или синяками, родителям рекомендуется их фиксировать, например, обратившись к семейному врачу. Это помогает как в защите ребёнка, так и при оценке ситуации, если школьный конфликт перерастает в серьёзное насилие.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin
Важно

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть
Важно

Инициативу о высылке нелояльных не поддержали. Инструменты наказания уже так есть

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Разрешат использовать взрывчатку: всё для защиты границы от вторжения

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник поддержало изменения в законе о Государственной пограничной охране (ГПО), которые предусматривают предоставление пограничникам права применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения.

Правительство во вторник поддержало изменения в законе о Государственной пограничной охране (ГПО), которые предусматривают предоставление пограничникам права применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения.

Читать
Загрузка

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Выбор редакции 20:46

Выбор редакции 0 комментариев

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Читать

Минэнерго Украины: Чернобыльская АЭС подключена к энергосистеме

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Саркофаг и хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС снабжаются электроэнергией, сообщило Минэнерго Украины. По данным МАГАТЭ, до этого станция лишилась внешнего электроснабжения на фоне боестолкновений.

Саркофаг и хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС снабжаются электроэнергией, сообщило Минэнерго Украины. По данным МАГАТЭ, до этого станция лишилась внешнего электроснабжения на фоне боестолкновений.

Читать

Путь на помойку: кто ответит за закупки уже ненужных вакцин от Covid-19?

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Пока в судах по-прежнему рассматриваются дела о подделке жителями Covid-19-сертификатов, вопрос об ответственности на государственном уровне так и остаётся без ответа. Хотя пандемия официально завершилась уже три года назад, Латвия по-прежнему вынуждена продолжать закупку вакцин в больших объёмах. Эта ситуация является прямым следствием решений, принятых правительством Кришьяниса Кариньша, финансовую нагрузку от которых налогоплательщики будут ощущать как минимум до конца этого года, сообщает 360TV Ziņas.

Пока в судах по-прежнему рассматриваются дела о подделке жителями Covid-19-сертификатов, вопрос об ответственности на государственном уровне так и остаётся без ответа. Хотя пандемия официально завершилась уже три года назад, Латвия по-прежнему вынуждена продолжать закупку вакцин в больших объёмах. Эта ситуация является прямым следствием решений, принятых правительством Кришьяниса Кариньша, финансовую нагрузку от которых налогоплательщики будут ощущать как минимум до конца этого года, сообщает 360TV Ziņas.

Читать

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Выбор редакции 20:24

Выбор редакции 0 комментариев

В Резекне на балконе одного из многоквартирных домов обнаружено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Резекне на балконе одного из многоквартирных домов обнаружено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

Читать