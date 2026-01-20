Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путь на помойку: кто ответит за закупки уже ненужных вакцин от Covid-19?

Редакция PRESS 20 января, 2026 20:29

Важно 0 комментариев

Пока в судах по-прежнему рассматриваются дела о подделке жителями Covid-19-сертификатов, вопрос об ответственности на государственном уровне так и остаётся без ответа. Хотя пандемия официально завершилась уже три года назад, Латвия по-прежнему вынуждена продолжать закупку вакцин в больших объёмах. Эта ситуация является прямым следствием решений, принятых правительством Кришьяниса Кариньша, финансовую нагрузку от которых налогоплательщики будут ощущать как минимум до конца этого года, сообщает 360TV Ziņas.

В настоящее время в холодильниках Государственного центра донорства крови хранится внушительное количество неиспользованных вакцин. Цифры неумолимы: в прошлом году Латвия получила 194 тысячи доз вакцин, из которых было использовано лишь немногим более 21 тысячи. Несмотря на критически низкий спрос, в соответствии с ранее заключёнными договорами во второй половине этого года планируется получить ещё 159 тысяч доз. У большей части этих препаратов истечёт срок годности, и они будут просто уничтожены.

Точную сумму средств, которые таким образом «выбрасываются на помойку», Министерство здравоохранения по-прежнему тщательно охраняет как коммерческую тайну. Однако заявления должностных лиц позволяют сделать вывод, что речь идёт о нескольких миллионах евро. Национальная служба здравоохранения поясняет, что разорвать долгосрочные контракты на закупку вакцин невозможно. Решения в своё время принимались в условиях чрезвычайной ситуации, когда правительство действовало в обстановке высокой неопределённости и сроки окончания пандемии невозможно было спрогнозировать.

Существенным фактором чрезмерных закупок стала политическая атмосфера того времени. Страх ошибиться усилило уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле — она оказалась на скамье подсудимых за противоположные действия, а именно за слишком осторожный заказ вакцин в начале пандемии. Как отмечают эксперты, именно этот судебный процесс напугал всё тогдашнее правительство, побудив заказывать вакцины в максимально возможных объёмах, чтобы избежать аналогичных обвинений в медлительности.

Главные новости

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

«Это наша ошибка»: родители выяснили, кто бьет их дочь в школе
Важно

«Это наша ошибка»: родители выяснили, кто бьет их дочь в школе

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin
Важно

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Европа наносит ответный удар: Трамп тарифы из-за Гренландии, а мы… Белый дом призадумается?

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Европейский парламент приостановит ратификацию торгового соглашения с Соединенными Штатами после угроз Дональда Трампа применить пошлины к восьми европейским странам, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Гренландии. В результате соглашение не вступит в силу, по крайней мере, на данный момент.

Европейский парламент приостановит ратификацию торгового соглашения с Соединенными Штатами после угроз Дональда Трампа применить пошлины к восьми европейским странам, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Гренландии. В результате соглашение не вступит в силу, по крайней мере, на данный момент.

Читать
Разрешат использовать взрывчатку: всё для защиты границы от вторжения

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Правительство во вторник поддержало изменения в законе о Государственной пограничной охране (ГПО), которые предусматривают предоставление пограничникам права применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения.

Правительство во вторник поддержало изменения в законе о Государственной пограничной охране (ГПО), которые предусматривают предоставление пограничникам права применять взрывчатые вещества и взрывные устройства для отражения вооруженного или военного вторжения.

Читать

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Выбор редакции 20:46

Выбор редакции 0 комментариев

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Читать

Минэнерго Украины: Чернобыльская АЭС подключена к энергосистеме

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Саркофаг и хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС снабжаются электроэнергией, сообщило Минэнерго Украины. По данным МАГАТЭ, до этого станция лишилась внешнего электроснабжения на фоне боестолкновений.

Саркофаг и хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС снабжаются электроэнергией, сообщило Минэнерго Украины. По данным МАГАТЭ, до этого станция лишилась внешнего электроснабжения на фоне боестолкновений.

Читать

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Выбор редакции 20:24

Выбор редакции 0 комментариев

В Резекне на балконе одного из многоквартирных домов обнаружено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Резекне на балконе одного из многоквартирных домов обнаружено тело убитого мужчины, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать

«Это наша ошибка»: родители выяснили, кто бьет их дочь в школе

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

В социальных сетях широкий резонанс вызвал случай в одной из школ Елгавы, где первоклассница неоднократно подвергалась насилию со стороны более старшего ученика. Родители публично поделились своим опытом, предупреждая других о необходимости в подобных ситуациях действовать незамедлительно и привлекать ответственные учреждения, сообщает 360TV Ziņas.

В социальных сетях широкий резонанс вызвал случай в одной из школ Елгавы, где первоклассница неоднократно подвергалась насилию со стороны более старшего ученика. Родители публично поделились своим опытом, предупреждая других о необходимости в подобных ситуациях действовать незамедлительно и привлекать ответственные учреждения, сообщает 360TV Ziņas.

Читать