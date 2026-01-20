Путь на помойку: кто ответит за закупки уже ненужных вакцин от Covid-19?

В настоящее время в холодильниках Государственного центра донорства крови хранится внушительное количество неиспользованных вакцин. Цифры неумолимы: в прошлом году Латвия получила 194 тысячи доз вакцин, из которых было использовано лишь немногим более 21 тысячи. Несмотря на критически низкий спрос, в соответствии с ранее заключёнными договорами во второй половине этого года планируется получить ещё 159 тысяч доз. У большей части этих препаратов истечёт срок годности, и они будут просто уничтожены.

Точную сумму средств, которые таким образом «выбрасываются на помойку», Министерство здравоохранения по-прежнему тщательно охраняет как коммерческую тайну. Однако заявления должностных лиц позволяют сделать вывод, что речь идёт о нескольких миллионах евро. Национальная служба здравоохранения поясняет, что разорвать долгосрочные контракты на закупку вакцин невозможно. Решения в своё время принимались в условиях чрезвычайной ситуации, когда правительство действовало в обстановке высокой неопределённости и сроки окончания пандемии невозможно было спрогнозировать.

Существенным фактором чрезмерных закупок стала политическая атмосфера того времени. Страх ошибиться усилило уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле — она оказалась на скамье подсудимых за противоположные действия, а именно за слишком осторожный заказ вакцин в начале пандемии. Как отмечают эксперты, именно этот судебный процесс напугал всё тогдашнее правительство, побудив заказывать вакцины в максимально возможных объёмах, чтобы избежать аналогичных обвинений в медлительности.