Минэнерго Украины: Чернобыльская АЭС подключена к энергосистеме

Все объекты на территории Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), в частности новый саркофаг и хранилища отработанного ядерного топлива, в штатном режиме подключены к объединенной энергосистеме Украины. Об этом днем во вторник, 20 января, сообщило в Telegram министерство энергетики Украины.

"Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней", - говорится в заявлении. "Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак", - уточнило энергетическое ведомство.

По его данным, прямой угрозы для населения и окружающей среды нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Минэнерго Украины: Под угрозой - безопасность Европы

Утром 20 января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X сообщило, что в результате широкомасштабных боевых действий станция лишилась всего внешнего электроснабжения.

"Министерство энергетики Украины подчеркивает - такие действия агрессора являются абсолютно недопустимыми. Это грубое и циничное нарушение всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности", - подчеркнули в ведомстве. "Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", - предупредили там.

Гросси и Шмыгаль проведут внеочередное заседание

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль договорились организовать внеочередное заседание руководящего совета агентства "для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему ", уточнили в Минэнерго.

В Международном агентстве по атомной энергии ранее сообщили, что утром 20 января были также повреждены линии электропередачи (ЛЭП), ведущие от ЧАЭС к другим станциям, и затронут ряд украинских электроподстанций, имеющих жизненно важное значение для ядерной безопасности.

Временное отключение в октябре 2025 года

До этого, 1 октября 2025 года, в результате российского обстрела энергоинфраструктуры ЧАЭС уже происходило временное отключение электроэнергии, оно длилось около трех часов. Тогда без электроснабжения оказались саркофаг и хранилище отработанного топлива. Питание станции удалось восстановить в тот же вечер. Радиационный фон не превышал контрольных значений