Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

Редакция PRESS 20 января, 2026 18:57

Важно 0 комментариев

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на сумму $800 млрд между Вашингтоном и Киевом не состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как сообщает Axios со ссылкой на источник в украинских властях, встреча президентов США и Украины, на которой планировалось закрепить договорённости, была отменена.

По словам собеседника издания, ранее предполагалось, что документ подпишут Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Однако американский источник Axios утверждает, что конкретные даты подписания соглашения изначально не определялись, а сам план всё ещё находится в стадии доработки. Он также отметил, что Трамп теоретически может провести в Давосе встречу с Зеленским и рядом европейских лидеров, однако ожидать значимых результатов от этих переговоров не стоит.

В офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский в настоящее время остаётся в Киеве, где проводит совещания, посвящённые восстановлению энерго- и теплоснабжения в ряде регионов после очередной российской атаки. По словам главы государства, «план экономического процветания» и гарантии безопасности имеют ключевое значение, однако он готов приехать в Давос только при полной готовности всех документов. Зеленский подчеркнул, что возможная встреча с Трампом должна завершиться конкретным результатом, который усилит позиции Украины и приблизит окончание войны.

«План экономического процветания» был представлен Киевом в конце декабря. Власти Украины подчёркивали, что он необходим для восстановления страны и возвращения к нормальной жизни после завершения боевых действий. Реализация инициативы предполагает привлечение $800 млрд инвестиций в течение 10 лет — сумма примерно в четыре раза превышает довоенный ВВП Украины. В Киеве рассчитывают, что соглашение станет стимулом для притока частного капитала.

Изначально Владимир Зеленский рассчитывал подписать документ во время визита в Вашингтон 21 декабря, однако, по данным The Telegraph, европейские союзники убедили его, что Давос является более подходящей площадкой. На полях форума также ожидалась встреча Дональда Трампа с лидерами стран так называемой «коалиции желающих», которые планировали обсудить с ним вопрос гарантий безопасности для Украины.

Тем не менее, как писала Financial Times, внимание участников форума сместилось на ситуацию вокруг Гренландии — после заявлений Трампа о возможном захвате острова и реакции европейских стран, направивших туда военных. Президент Финляндии Александр Стубб ранее выражал опасения, что кризис вокруг Гренландии «перекроет весь кислород» в Давосе и отодвинет войну в Украине на второй план. При этом он отмечал, что соглашение об экономическом восстановлении остаётся наиболее реалистичным и значимым результатом форума для Киева.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи
Важно

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи (3)

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля
Важно

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля (1)

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin
Важно

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Люди пытаются спастись от слона-убийцы — и это не фильм ужасов!

Животные 19:21

Животные 0 комментариев

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

На востоке Индии уже больше недели люди живут как в фильме-катастрофе.
Жители деревень спят на крышах и залезают на деревья, прислушиваясь к каждому шороху. Причина — один дикий слон, который за 10 дней убил 22 человека! 

Читать

Где вы, богатые гурманы! В Риге закрывается второй за январь ресторан Michelin

Важно 18:56

Важно 0 комментариев

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

В Старой Риге на улице Смилшу закрывается ресторан и бар Barents, включённый в международный гастрономический гид Michelin Guide. Последним рабочим днём станет 31 января, подтвердила директор заведения Лаура Подгурска.

Читать

Сбивать и сажать! Военным разрешили разбираться с беспилотниками

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Правительство Латвии одобрило поправки к нормативам, позволяющие Национальные вооружённые силы Латвии и Земессардзе при исполнении служебных обязанностей использовать специальные средства для перехвата, принудительной посадки или уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Читать

Ратниекс просит не пускать детей кататься с Кепки Ушакова. И ставит знаки, которые игнорируют

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Власти Риги призывают родителей ограничить использование детьми крутых склонов Дрейлинькалнса для зимних развлечений. Вице-мэр Эдвардс Ратниекс указал на рост травм и повышенные риски при катании на санках, с подручными средствами и на лыжах. Вместо этого муниципалитет рекомендует пользоваться безопасной лыжной трассой у подножия холма.

Читать

«Система — мусор»: родители ругают школу и «компетенции»

Латышские СМИ 18:26

Латышские СМИ 0 комментариев

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

В соцсетях вновь вспыхнула дискуссия об образовании. Родители признаются, что современная школьная система выматывает не только детей, но и взрослых. Поводом стали регулярные ситуации, когда домашние задания появляются в e klase поздно вечером - вопреки школьным правилам. Об этом пишет LA.

Читать

Радиационный шторм «века» накрыл Землю

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Ночью 20 января ученые зафиксировали мощнейший за последние около 25 лет радиационный шторм в околоземном пространстве. Он начался после сильной вспышки на Солнце, и поток высокоэнергетических частиц (протонов) достиг рекордных значений за XXI век. Такое событие оценивается как шторм уровня S4, что означает серьёзную активность.

Читать