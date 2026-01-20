Трамп отказался от соглашения о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд. USD

По словам собеседника издания, ранее предполагалось, что документ подпишут Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Однако американский источник Axios утверждает, что конкретные даты подписания соглашения изначально не определялись, а сам план всё ещё находится в стадии доработки. Он также отметил, что Трамп теоретически может провести в Давосе встречу с Зеленским и рядом европейских лидеров, однако ожидать значимых результатов от этих переговоров не стоит.

В офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский в настоящее время остаётся в Киеве, где проводит совещания, посвящённые восстановлению энерго- и теплоснабжения в ряде регионов после очередной российской атаки. По словам главы государства, «план экономического процветания» и гарантии безопасности имеют ключевое значение, однако он готов приехать в Давос только при полной готовности всех документов. Зеленский подчеркнул, что возможная встреча с Трампом должна завершиться конкретным результатом, который усилит позиции Украины и приблизит окончание войны.

«План экономического процветания» был представлен Киевом в конце декабря. Власти Украины подчёркивали, что он необходим для восстановления страны и возвращения к нормальной жизни после завершения боевых действий. Реализация инициативы предполагает привлечение $800 млрд инвестиций в течение 10 лет — сумма примерно в четыре раза превышает довоенный ВВП Украины. В Киеве рассчитывают, что соглашение станет стимулом для притока частного капитала.

Изначально Владимир Зеленский рассчитывал подписать документ во время визита в Вашингтон 21 декабря, однако, по данным The Telegraph, европейские союзники убедили его, что Давос является более подходящей площадкой. На полях форума также ожидалась встреча Дональда Трампа с лидерами стран так называемой «коалиции желающих», которые планировали обсудить с ним вопрос гарантий безопасности для Украины.

Тем не менее, как писала Financial Times, внимание участников форума сместилось на ситуацию вокруг Гренландии — после заявлений Трампа о возможном захвате острова и реакции европейских стран, направивших туда военных. Президент Финляндии Александр Стубб ранее выражал опасения, что кризис вокруг Гренландии «перекроет весь кислород» в Давосе и отодвинет войну в Украине на второй план. При этом он отмечал, что соглашение об экономическом восстановлении остаётся наиболее реалистичным и значимым результатом форума для Киева.