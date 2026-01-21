Рестораторы доведены до ручки: готовы выводить людей на улицы с протестом

По словам Ензиса, предпринимателям в сфере общественного питания трудно не только в сегменте элитных ресторанов. Многие рестораны закрываются «тихо и спокойно». Он добавил, что эта тенденция может продолжиться, поскольку сейчас не сезон, и предприниматели не надеются, что что-то может измениться, поскольку на политическом уровне не ведутся дискуссии о критической ситуации в отрасли и поддержке для нее.

«Качественные продукты, которые любят и посещают гости, не могут выжить и продолжать свою деятельность. Это означает, что в общей системе что-то не так», — сказал Ензис.

Латвийская ассоциация баров и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов договорились о следующих шагах, в том числе о пикете в сентябре этого года, отметил Ензис.

По его словам, «света в конце туннеля» не видно, и отрасль не получает поддержки. А в отрасли много проблем. Туристов мало, покупательная способность населения падает, налоговая нагрузка высока, в Латвии одна из самых высоких ставок налога на добавленную стоимость в Европейском союзе, а также в Латвии самая высокая налоговая нагрузка на рабочую силу в Балтии, пояснил Ензис.