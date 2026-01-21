Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рестораторы доведены до ручки: готовы выводить людей на улицы с протестом

21 января, 2026

Мишленовский ресторан и бар Barents закрывается. Это показывает, что сфера общественного питания и рестораны в Латвии — в сложной ситуации, заявил глава Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

 По словам Ензиса, предпринимателям в сфере общественного питания трудно не только в сегменте элитных ресторанов. Многие рестораны закрываются «тихо и спокойно». Он добавил, что эта тенденция может продолжиться, поскольку сейчас не сезон, и предприниматели не надеются, что что-то может измениться, поскольку на политическом уровне не ведутся дискуссии о критической ситуации в отрасли и поддержке для нее.

«Качественные продукты, которые любят и посещают гости, не могут выжить и продолжать свою деятельность. Это означает, что в общей системе что-то не так», — сказал Ензис.

Латвийская ассоциация баров и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов договорились о следующих шагах, в том числе о пикете в сентябре этого года, отметил Ензис.

По его словам, «света в конце туннеля» не видно, и отрасль не получает поддержки. А в отрасли много проблем. Туристов мало, покупательная способность населения падает, налоговая нагрузка высока, в Латвии одна из самых высоких ставок налога на добавленную стоимость в Европейском союзе, а также в Латвии самая высокая налоговая нагрузка на рабочую силу в Балтии, пояснил Ензис.

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?
«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения
Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения (1)

Выше нормы: прошлый год стал одним из самых теплых в Латвии за всю историю

В прошлом году средняя температура воздуха в Латвии составила +8,0 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы, свидетельствует информация, обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Вторая за неделю! В Испании снова железнодорожная катастрофа — совпадение?

Утро в Испании началось с тревожных новостей. Пригородный поезд недалеко от Барселоны сошёл с рельсов после того, как на пути обрушилась подпорная стена. Машинист погиб на месте, пострадали как минимум 37 пассажиров. Пятеро — в тяжёлом состоянии.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Голосовали не глядя: как в Краславе пенсионерам с российскими паспортами отказали в помощи

Супружеская пара пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Краславском крае, осталась без средств к существованию после прекращения выплат российских пенсий в 2025 году. Других доходов у семьи нет, однако самоуправление отказало им в социальной помощи. 

«Это не имеет отношения к детям»: чем заняты сиротские суды в Латвии?

«Произошли ли изменения благодаря работе Бюро омбудсмена? Сейчас в сиротских судах введён этический кодекс, в письменном виде закреплены этические нормы — и это хорошо. Однако то, что мы видим, так это то, что сиротские суды перегружены функциями и задачами, которые абсолютно не связаны с защитой прав детей. Например, сиротские суды занимаются нотариальными делами — удостоверяют подписи, составляют опись наследственной массы, вносят завещания в реестр и так далее. Это не имеет отношения к детям».

«Чемпион мира»: Миериня выдвинула Трампа на Нобеля

Спикер Сейма Дайга Миериня подписала письмо в Нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию мира 2025 года президенту США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Ir.

