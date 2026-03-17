Отношения ЕС с Венгрией близки к разрыву: Пиебалгс

Он опроверг информацию о том, что что-либо произойдет до парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля. Однако ситуация обострится после выборов, и если позиция венгерского правительства не изменится, могут быть инициированы процедуры лишения избирательных прав.

«Никто не хочет начинать процедуру лишения права голоса, потому что это противоречит солидарности, противоречит самой сути ЕС. Но факты есть факты, а политика есть политика, и решения придется принимать», — сказал Пиебалгс.

На вопрос о том, связана ли позиция Венгрии, направленная на блокирование санкций против России и помощи Украине, исключительно с ее зависимостью от российских энергоресурсов, Пиебалгс отметил, что эта зависимость создана самой Венгрией, и до сих пор она не пыталась ее уменьшить.

«Строительство ядерного реактора совместно с Росатомом, а также укрепление соглашений о поставках газа — это собственное решение Венгрии. Однако законы ЕС заставят венгров отказаться от зависимости от газа и нефти. Поэтому энергетику нужно отложить в сторону и обратить внимание на политику. А политическая позиция Венгрии заключается в резком блокировании многих совместных решений ЕС. Конечно, через некоторое время они снимают свое вето, избегая таким образом лишения права голоса», — сказал Пиебалгс, напомнив, что ЕС принял законы, которые прекращают любые закупки российского газа с 1 ноября 2027 года, и никаких исключений больше не допускается.

Ранее сообщалось, что после роста цен на энергоносители, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС приостановить санкции в отношении российского энергетического сектора.