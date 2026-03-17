Отношения ЕС с Венгрией близки к разрыву: Пиебалгс

© LETA 17 марта, 2026 08:17

Мир 0 комментариев

В отношениях с Венгрией Европейский союз (ЕС) близок к разрыву, несмотря на постоянные попытки найти общий язык, отметил в интервью LETA бывший комиссар ЕС по энергетике и нынешний представитель Латвии в группе поддержки вступления Украины в ЕС Андрис Пиебалгс.

Он опроверг информацию о том, что что-либо произойдет до парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля. Однако ситуация обострится после выборов, и если позиция венгерского правительства не изменится, могут быть инициированы процедуры лишения избирательных прав.

«Никто не хочет начинать процедуру лишения права голоса, потому что это противоречит солидарности, противоречит самой сути ЕС. Но факты есть факты, а политика есть политика, и решения придется принимать», — сказал Пиебалгс.

На вопрос о том, связана ли позиция Венгрии, направленная на блокирование санкций против России и помощи Украине, исключительно с ее зависимостью от российских энергоресурсов, Пиебалгс отметил, что эта зависимость создана самой Венгрией, и до сих пор она не пыталась ее уменьшить.

«Строительство ядерного реактора совместно с Росатомом, а также укрепление соглашений о поставках газа — это собственное решение Венгрии. Однако законы ЕС заставят венгров отказаться от зависимости от газа и нефти. Поэтому энергетику нужно отложить в сторону и обратить внимание на политику. А политическая позиция Венгрии заключается в резком блокировании многих совместных решений ЕС. Конечно, через некоторое время они снимают свое вето, избегая таким образом лишения права голоса», — сказал Пиебалгс, напомнив, что ЕС принял законы, которые прекращают любые закупки российского газа с 1 ноября 2027 года, и никаких исключений больше не допускается.

Ранее сообщалось, что после роста цен на энергоносители, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС приостановить санкции в отношении российского энергетического сектора.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

