Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Есть «богатые» и «победнее»: ревизоры оценили зарплаты в госучреждениях

© LETA 21 января, 2026 12:06

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на то, что после реформы системы вознаграждений в государственном правлении общие расходы на зарплаты существенно выросли, неравенство зарплат между ведомствами и учреждениями сохраняется, заключил Государственный контроль. По оценкам ревизоров, зарплата работников по-прежнему определяется исторически сложившимся базовым финансированием, а не уровнем должности и сутью работы.

Целью начатой в 2022 году реформы было введение единого, прозрачного и конкурентоспособного вознаграждения. Ревизия показала, что правовые рамки реформы сформированы, в том числе установлен порядок определения месячной зарплаты, однако цели реформы на практике не достигнуты.

"Реформа системы вознаграждения была необходима, однако созданная система не обеспечивает равную и конкурентоспособную зарплату, если при ее внедрении во всем госуправлении последовательно не соблюдается цель реформы. Результаты ревизии показывают, что проблема не в размере доступных средств для госуправления в целом, а в их распределении. Пока оплата труда определяется исторически сложившимся базовым финансированием, равная оплата за равноценную работу невозможна. При этом доклад ревизии касается не только цифр, но и ценностей - справедливости и уважительного отношения к каждому", - подчеркнул член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

В качестве положительного шага в реализации реформы отмечен разработанный каталог должностей с новой структурой и четкой классификацией, где коэффициенты должностей установлены по отношению к базовой месячной заработной плате. Кроме того, уточнены коэффициенты месячных зарплат высших должностных лиц с соблюдением управленческой иерархии. Однако неравенство месячных зарплат на аналогичных должностях в госуправлении сохраняется: на одинаковых или очень похожих должностях с сопоставимым содержанием работы и уровнем ответственности оплата труда отличается между учреждениями вплоть до 30%.

В отдельных случаях работник в более низкой группе месячных зарплат с равноценной или даже более низкой оценкой производительности может получать больше, чем работник в более высокой группе, а должность более низкой группы в одном учреждении вознаграждается лучше, чем должность более высокой группы в другом. Государство как работодатель оценивает равноценную работу по-разному, пришли к выводу ревизоры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Важно

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат?
Важно

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
Эксклюзив

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Читать
Загрузка

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Читать

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Читать

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Читать

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Читать

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Читать

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения

Важно 12:44

Важно 0 комментариев

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Читать