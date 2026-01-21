Есть «богатые» и «победнее»: ревизоры оценили зарплаты в госучреждениях

Целью начатой в 2022 году реформы было введение единого, прозрачного и конкурентоспособного вознаграждения. Ревизия показала, что правовые рамки реформы сформированы, в том числе установлен порядок определения месячной зарплаты, однако цели реформы на практике не достигнуты.

"Реформа системы вознаграждения была необходима, однако созданная система не обеспечивает равную и конкурентоспособную зарплату, если при ее внедрении во всем госуправлении последовательно не соблюдается цель реформы. Результаты ревизии показывают, что проблема не в размере доступных средств для госуправления в целом, а в их распределении. Пока оплата труда определяется исторически сложившимся базовым финансированием, равная оплата за равноценную работу невозможна. При этом доклад ревизии касается не только цифр, но и ценностей - справедливости и уважительного отношения к каждому", - подчеркнул член совета Госконтроля Гатис Литвинс.

В качестве положительного шага в реализации реформы отмечен разработанный каталог должностей с новой структурой и четкой классификацией, где коэффициенты должностей установлены по отношению к базовой месячной заработной плате. Кроме того, уточнены коэффициенты месячных зарплат высших должностных лиц с соблюдением управленческой иерархии. Однако неравенство месячных зарплат на аналогичных должностях в госуправлении сохраняется: на одинаковых или очень похожих должностях с сопоставимым содержанием работы и уровнем ответственности оплата труда отличается между учреждениями вплоть до 30%.

В отдельных случаях работник в более низкой группе месячных зарплат с равноценной или даже более низкой оценкой производительности может получать больше, чем работник в более высокой группе, а должность более низкой группы в одном учреждении вознаграждается лучше, чем должность более высокой группы в другом. Государство как работодатель оценивает равноценную работу по-разному, пришли к выводу ревизоры.