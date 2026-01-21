Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Через Гренландию Трамп побуждает Европу согласиться с мирным планом по Украине: евродепутат от Латвии

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 января, 2026 11:33

В дискуссии TV24 «Пресс-клуб» по вопросу Гренландии высказался депутат Европейского парламента («Объединенный список»), инициатор движения помощи Украине «Твиттер-конвой» Рейнис Познякс, пишет "Неаткарига".

Познякс сказал, что ему трудно понять ситуацию, поскольку фактически у американцев нет никаких ограничений. Кроме того, Гренландия в какой-то момент даже просила американцев прийти и инвестировать, но они этого не сделали.

В то же время в коридорах Европейского парламента говорят, что одной из главных причин, по которой вопрос о захвате Гренландии внезапно стал актуальным, является желание заставить Украину согласиться с мирным планом.

Теперь Европа вынуждена уделять больше внимания себе — вооружаться, отправлять военные силы в Гренландию, а Украина отходит на второй план. Р. Познякс также склонен так думать. Он не может себе представить, что если США внезапно вторгнутся в Гренландию, это будет конец западной цивилизации, которая и так, мягко говоря, находится в нестабильном положении, и утром мы проснемся в совершенно другом мире.

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат?
Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (3)

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения

Важно 12:44

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

