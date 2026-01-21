Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

21 января, 2026 12:46

Новости Латвии

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Сотрудничество между странами, по их словам, остается хорошим. Представитель депутатской группы по содействию сотрудничеству с США Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") заявил, что в Соединенных Штатах были приняты положительные практические решения, касающиеся безопасности Латвии, в том числе в Конгрессе - по финансированию поддержки безопасности страны.

"Важно и то, что США оценили вклад Латвии, всей Балтии и Польши как настоящих союзников и примера для других, поскольку мы сумели направить на оборону 5% внутреннего валового продукта", - отметил Юревиц. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение") также указала на позитивные сигналы со стороны Вашингтона.

"Конгресс США выделил дополнительное финансирование на оборону Балтии в рамках "Балтийской инициативы безопасности". В этом году это 175 миллионов. "Там, где есть сотрудничество в сфере безопасности, отношения сейчас хорошие. Кроме того, у нас есть крупные закупки в США - мы их ждем, и процесс продолжается", - сказала Мурниеце.

По словам представляющей депутатскую группу по развитию сотрудничества с США Линды Лиепини ("Латвия на первом месте"), "может нравиться или не нравиться то, что говорит Дональд Трамп, и тот тон, который он использует", однако Европа в целом увеличила финансирование обороны. Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис подчеркнул, что рост оборонных расходов в странах НАТО подтверждает общую тенденцию.

"Вопрос, конечно, в том, какими методами достигается цель укрепления безопасности. Нам могут не нравиться эти методы, но в итоге результат выгоден всем нам", - отметил Рокпелнис. В свою очередь представитель депутатской группы по развитию сотрудничества с США Эдгар Таварс ("Объединенный список") заявил, что многие изменения, произошедшие за время второго президентства Трампа, уже принесли ощутимые результаты для безопасности Латвии.

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Мир

Мир

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии

Новости Латвии

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно

Важно

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии

Новости Латвии

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир

Мир

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно

Важно

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

