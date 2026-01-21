Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Сотрудничество между странами, по их словам, остается хорошим. Представитель депутатской группы по содействию сотрудничеству с США Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") заявил, что в Соединенных Штатах были приняты положительные практические решения, касающиеся безопасности Латвии, в том числе в Конгрессе - по финансированию поддержки безопасности страны.

"Важно и то, что США оценили вклад Латвии, всей Балтии и Польши как настоящих союзников и примера для других, поскольку мы сумели направить на оборону 5% внутреннего валового продукта", - отметил Юревиц. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце ("Национальное объединение") также указала на позитивные сигналы со стороны Вашингтона.

"Конгресс США выделил дополнительное финансирование на оборону Балтии в рамках "Балтийской инициативы безопасности". В этом году это 175 миллионов. "Там, где есть сотрудничество в сфере безопасности, отношения сейчас хорошие. Кроме того, у нас есть крупные закупки в США - мы их ждем, и процесс продолжается", - сказала Мурниеце.

По словам представляющей депутатскую группу по развитию сотрудничества с США Линды Лиепини ("Латвия на первом месте"), "может нравиться или не нравиться то, что говорит Дональд Трамп, и тот тон, который он использует", однако Европа в целом увеличила финансирование обороны. Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис подчеркнул, что рост оборонных расходов в странах НАТО подтверждает общую тенденцию.

"Вопрос, конечно, в том, какими методами достигается цель укрепления безопасности. Нам могут не нравиться эти методы, но в итоге результат выгоден всем нам", - отметил Рокпелнис. В свою очередь представитель депутатской группы по развитию сотрудничества с США Эдгар Таварс ("Объединенный список") заявил, что многие изменения, произошедшие за время второго президентства Трампа, уже принесли ощутимые результаты для безопасности Латвии.