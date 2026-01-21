«Большой идиот» против «очень богатого идиота»: Маск, Ryanair и интернет-цирк с билетами

Всё началось с обычного интервью. Глава Ryanair Майкл О`Лири объяснил, почему на самолётах лоукостера не будет спутникового интернета. Лишний вес, лишнее сопротивление, лишние сотни миллионов расходов в год. А пассажиры, по его словам, не готовы платить даже символическую сумму за Wi-Fi.

Дальше слова стали менее авиационными.

О’Лири заявил, что его оппонент «знает ноль про авиацию и аэродинамику», назвал его идиотом — очень богатым, но всё равно идиотом — и заодно охарактеризовал соцсеть X как помойку.

Ответ не заставил себя ждать. Илон Маск публично объявил, что гендиректора Ryanair нужно уволить, обвинил его в ошибках в расчётах «в десять раз» и задал главный вопрос недели:

«А сколько вообще стоит купить Ryanair?»

Дальше стало веселее. Опросы, шутки, фантазии о том, как «поставить Райена во главе Ryanair, потому что такова судьба». Всё — публично, на глазах у миллионов.

Но Ryanair — не та компания, которая отмалчивается. Официальный аккаунт авиакомпании включил фирменный сарказм и пошёл в контратаку. Мемы, подколы — и финальный ход: распродажа Big Idiot Seat Sale.

Сто тысяч билетов «специально для Илона и других идиотов в X».

На рекламных картинках — карикатуры, намёки и благодарность «большому идиоту» за бесплатный трафик.

На этом фоне О’Лири анонсировал пресс-конференцию с многообещающим названием:

«разобрать и раздеть твиттер-истерику Маска».

Покупка авиакомпании на десятки миллиардов или просто самый шумный маркетинговый трюк января — вопрос открыт.

Но факт остаётся фактом: редкий конфликт превращается в шоу, где миллиардер, лоукостер и соцсеть играют на одной сцене — и зрителей у этого спектакля больше, чем пассажиров на рейсе Барселона–Дублин.