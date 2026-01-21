Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

«Большой идиот» против «очень богатого идиота»: Маск, Ryanair и интернет-цирк с билетами

Редакция PRESS 21 января, 2026 10:38

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам казалось, что корпоративные войны — это скучные пресс-релизы, вот обновление реальности.

Всё началось с обычного интервью. Глава Ryanair Майкл О`Лири объяснил, почему на самолётах лоукостера не будет спутникового интернета. Лишний вес, лишнее сопротивление, лишние сотни миллионов расходов в год. А пассажиры, по его словам, не готовы платить даже символическую сумму за Wi-Fi.

Дальше слова стали менее авиационными.
О’Лири заявил, что его оппонент «знает ноль про авиацию и аэродинамику», назвал его идиотом — очень богатым, но всё равно идиотом — и заодно охарактеризовал соцсеть X как помойку.

Ответ не заставил себя ждать. Илон Маск публично объявил, что гендиректора Ryanair нужно уволить, обвинил его в ошибках в расчётах «в десять раз» и задал главный вопрос недели:
«А сколько вообще стоит купить Ryanair?»

Дальше стало веселее. Опросы, шутки, фантазии о том, как «поставить Райена во главе Ryanair, потому что такова судьба». Всё — публично, на глазах у миллионов.

Но Ryanair — не та компания, которая отмалчивается. Официальный аккаунт авиакомпании включил фирменный сарказм и пошёл в контратаку. Мемы, подколы — и финальный ход: распродажа Big Idiot Seat Sale.
Сто тысяч билетов  «специально для Илона и других идиотов в X».

На рекламных картинках — карикатуры, намёки и благодарность «большому идиоту» за бесплатный трафик.

На этом фоне О’Лири анонсировал пресс-конференцию с многообещающим названием:
«разобрать и раздеть твиттер-истерику Маска».

Покупка авиакомпании на десятки миллиардов или просто самый шумный маркетинговый трюк января — вопрос открыт.
Но факт остаётся фактом: редкий конфликт превращается в шоу, где миллиардер, лоукостер и соцсеть играют на одной сцене — и зрителей у этого спектакля больше, чем пассажиров на рейсе Барселона–Дублин.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
Важно

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом
Важно

Пустые магазины и очередь до февраля: латвийцы «охотятся» за дефицитом

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат?
Важно

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Читать
Загрузка

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Читать

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Читать

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Читать

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Читать

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Читать

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения

Важно 12:44

Важно 0 комментариев

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

Читать