Пять минут сна, две минуты движения и горсть овощей. Учёные выяснили, как «докрутить» себе годы жизни

Речь идёт буквально о мелочах.

Пять дополнительных минут сна.

Две минуты активного движения — быстрая ходьба, лестница вместо лифта.

И всего полпорции овощей в день.

Для людей с самыми «провальными» привычками этого оказалось достаточно, чтобы прибавить к жизни целый год.

Но главное — не по отдельности.

Когда сон, движение и питание улучшаются вместе, эффект оказывается сильнее, чем если прокачивать что-то одно. Организм реагирует не линейно, а с бонусом.

В более «идеальном» варианте — 7–8 часов сна, около 40 минут активного движения в день и сбалансированное питание — счёт идёт уже не на месяцы, а на годы. Речь может идти о почти десятке дополнительных лет жизни, причём не просто прожитых, а в хорошем физическом состоянии.

Самый любопытный момент — математика.

Если пытаться компенсировать плохое питание и отсутствие движения только сном, его пришлось бы добавлять в разы больше. А вот небольшие улучшения сразу в трёх зонах резко снижают «цену усилий».

Проще говоря:

— чуть раньше лечь,

— чуть чаще двигаться,

— чуть чаще класть овощи на тарелку.

И организм воспринимает это как сигнал: режим меняется — можно жить дольше.

Никаких экстремальных диет.

Никаких марафонов.

Никакой новой личности.

Иногда достаточно не революции, а пары минут.





