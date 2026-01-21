Пять минут сна, две минуты движения и горсть овощей. Учёные выяснили, как «докрутить» себе годы жизни

Речь идёт буквально о мелочах.
Пять дополнительных минут сна.
Две минуты активного движения — быстрая ходьба, лестница вместо лифта.
И всего полпорции овощей в день.
Для людей с самыми «провальными» привычками этого оказалось достаточно, чтобы прибавить к жизни целый год.
Но главное — не по отдельности.
Когда сон, движение и питание улучшаются вместе, эффект оказывается сильнее, чем если прокачивать что-то одно. Организм реагирует не линейно, а с бонусом.
В более «идеальном» варианте — 7–8 часов сна, около 40 минут активного движения в день и сбалансированное питание — счёт идёт уже не на месяцы, а на годы. Речь может идти о почти десятке дополнительных лет жизни, причём не просто прожитых, а в хорошем физическом состоянии.
Самый любопытный момент — математика.
Если пытаться компенсировать плохое питание и отсутствие движения только сном, его пришлось бы добавлять в разы больше. А вот небольшие улучшения сразу в трёх зонах резко снижают «цену усилий».
Проще говоря:
— чуть раньше лечь,
— чуть чаще двигаться,
— чуть чаще класть овощи на тарелку.
И организм воспринимает это как сигнал: режим меняется — можно жить дольше.
Никаких экстремальных диет.
Никаких марафонов.
Никакой новой личности.
Иногда достаточно не революции, а пары минут.