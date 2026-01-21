Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Пять минут сна, две минуты движения и горсть овощей. Учёные выяснили, как «докрутить» себе годы жизни

Редакция PRESS 21 января, 2026 11:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда кажется, что для долгой жизни нужно полностью менять себя. Новая привычка. Новый режим. Новая жизнь с понедельника.
Но свежие данные говорят другое: даже крошечные правки в быту уже работают.

Речь идёт буквально о мелочах.
Пять дополнительных минут сна.
Две минуты активного движения — быстрая ходьба, лестница вместо лифта.
И всего полпорции овощей в день.

Для людей с самыми «провальными» привычками этого оказалось достаточно, чтобы прибавить к жизни целый год.

Но главное — не по отдельности.

Когда сон, движение и питание улучшаются вместе, эффект оказывается сильнее, чем если прокачивать что-то одно. Организм реагирует не линейно, а с бонусом.

В более «идеальном» варианте — 7–8 часов сна, около 40 минут активного движения в день и сбалансированное питание — счёт идёт уже не на месяцы, а на годы. Речь может идти о почти десятке дополнительных лет жизни, причём не просто прожитых, а в хорошем физическом состоянии.

Самый любопытный момент — математика.
Если пытаться компенсировать плохое питание и отсутствие движения только сном, его пришлось бы добавлять в разы больше. А вот небольшие улучшения сразу в трёх зонах резко снижают «цену усилий».

Проще говоря:
— чуть раньше лечь,
— чуть чаще двигаться,
— чуть чаще класть овощи на тарелку.

И организм воспринимает это как сигнал: режим меняется — можно жить дольше.

Никаких экстремальных диет.
Никаких марафонов.
Никакой новой личности.

Иногда достаточно не революции, а пары минут.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат?
Важно

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Важно

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (1)

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке
Важно

«Каким больным нужно быть, чтобы придумать такое?» Отец ребенка в шоке

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Мир 13:35

Мир 0 комментариев

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Читать
Загрузка

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

Читать

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Читать

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

Читать

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

Мир 12:53

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Читать

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Читать

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Читать