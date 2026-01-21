Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бывшая жена Цекало после развода прячет от него детей в Латвии

Редакция PRESS 21 января, 2026 12:22

В конце прошлого года бывшая жена Цекало обратилась в суд с требованием взыскать с продюсера задолженность по алиментам — не только на содержание детей, но и на себя лично. При этом Галушка не дает Александру общаться с сыном и дочерью, которых прячет в Латвии, пишет StarHit.

Цекало и Галушка прожили в браке более десяти лет. Развод получился громким и болезненным. По словам знакомых пары, Александр пошел на серьезные уступки: настояв на отказе Виктории от своей фамилии, он выплатил ей крупную компенсацию, оставил дом на Рублевке и согласился на внушительные алиментные обязательства.

Однако ситуация резко изменилась после того, как Галушка вместе с детьми покинула Россию. По словам источников, она не только ограничила контакты отца с сыном Михаилом и дочерью Александрой, но и начала публично в резко негативном ключе высказываться о России и происходящих событиях.

Затем Виктория подала иск, заявив, что Цекало задолжал порядка 50 миллионов рублей алиментов детям и еще около 30 миллионов — ей лично. Продюсер в ответ заявил, что бывшая жена фактически скрылась за границей, лишила его возможности участвовать в жизни детей.

Близкие к бывшим супругам источники рассказали изданию StarHit, что конфликт усилился около трех лет назад. По их словам, "Вика продала особняк, который Александр оставил детям, рассчитывая, что это будет их постоянный дом. Затем последовал отъезд из России, постоянные переезды, смены школ. При этом она стала настраивать сына и дочь против отца, продолжая требовать космические суммы".

Окружение продюсера отмечает, что он тяжело переживает длительное отсутствие контакта с детьми и обеспокоен их психологическим состоянием. По их словам, Александр Цекало не видел сына и дочь уже несколько лет."Он уже несколько лет не видел сына и дочь, хотя всегда был вовлеченным отцом, — отмечают источники. — Его особенно тревожит, что дети растут в условиях постоянных скитаний и информационного давления".

В ходе разбирательства выяснилось, что сейчас Виктория проживает в Латвии, тщательно скрывая свое местонахождение. При этом доверенность на судебного представителя гражданка Украины Галушка оформила именно в Риге. По информации источников, не так давно она снова вышла замуж.

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (3)

Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат?
Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (1)

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год

0 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск

0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас

0 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать

0 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп

0 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

Раз и на всю жизнь: придуман персональный код без даты рождения

0 комментариев

Гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность сменить персональный код, однако воспользоваться этим правом можно будет лишь один раз за всю жизнь, сообщает МВД. Всем жителям, включённым в Реестр физических лиц, будет присваиваться индивидуальный код нового образца — он будет начинаться с цифры «3» и не будет содержать информации о дате рождения.

