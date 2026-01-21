Бывшая жена Цекало после развода прячет от него детей в Латвии

Цекало и Галушка прожили в браке более десяти лет. Развод получился громким и болезненным. По словам знакомых пары, Александр пошел на серьезные уступки: настояв на отказе Виктории от своей фамилии, он выплатил ей крупную компенсацию, оставил дом на Рублевке и согласился на внушительные алиментные обязательства.

Однако ситуация резко изменилась после того, как Галушка вместе с детьми покинула Россию. По словам источников, она не только ограничила контакты отца с сыном Михаилом и дочерью Александрой, но и начала публично в резко негативном ключе высказываться о России и происходящих событиях.

Затем Виктория подала иск, заявив, что Цекало задолжал порядка 50 миллионов рублей алиментов детям и еще около 30 миллионов — ей лично. Продюсер в ответ заявил, что бывшая жена фактически скрылась за границей, лишила его возможности участвовать в жизни детей.

Близкие к бывшим супругам источники рассказали изданию StarHit, что конфликт усилился около трех лет назад. По их словам, "Вика продала особняк, который Александр оставил детям, рассчитывая, что это будет их постоянный дом. Затем последовал отъезд из России, постоянные переезды, смены школ. При этом она стала настраивать сына и дочь против отца, продолжая требовать космические суммы".

Окружение продюсера отмечает, что он тяжело переживает длительное отсутствие контакта с детьми и обеспокоен их психологическим состоянием. По их словам, Александр Цекало не видел сына и дочь уже несколько лет."Он уже несколько лет не видел сына и дочь, хотя всегда был вовлеченным отцом, — отмечают источники. — Его особенно тревожит, что дети растут в условиях постоянных скитаний и информационного давления".

В ходе разбирательства выяснилось, что сейчас Виктория проживает в Латвии, тщательно скрывая свое местонахождение. При этом доверенность на судебного представителя гражданка Украины Галушка оформила именно в Риге. По информации источников, не так давно она снова вышла замуж.