Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

Суд постановил, что Хан Док Су пытался придать "процессуальную легитимность" указу на тот момент действующего президента Юн Сок Ёля о введении военного положения, одобрив его на заседании кабмина. Также премьер-министра признали виновным в фальсификации, а затем уничтожении указа о введении военного положения. Еще одно обвинение - дача ложных показаний на суде по импичменту Юна, где Хан заявлял, что не знал об указе о военном положении.

Кроме того, на заседаниях по своему делу экс-премьер-министр утверждал, что говорил экс-президенту о своем несогласии с введением военного положения. Суд же установил, что Хан пренебрег своими обязанностями по защите конституции и предпочел поучаствовать в попытке мятежа, полагая, что он может оказаться успешным. Политик может обжаловать решение суда.

Ранее экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

16 января Центральтный окружной суд Сеула приговорил экс-президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы по ряду обвинений, связанных с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. В частности, его признали виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.

Это первое судебное решение по четырем уголовным делам, возбужденным против Юна в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. По одному из трех других дел экс-президента обвиняют в руководстве мятежом. Вынести приговор по нему планируют в феврале.

Политический кризис в Южной Корее в конце 2024 года

В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете Юн Сок Ёль неожиданно объявил в стране военное положение, обосновав этот шаг "антигосударственной деятельностью" оппозиции.

Парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его. 14 декабря депутаты объявили Юну импичмент, а Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента. В начале апреля 2025 года решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю утвердил Конституционный суд страны.

15 января Юн был арестован со второй попытки - первая не увенчалась успехом из-за противодействия его охраны. Сначала суд постановил арестовать экс-главу государства, но уже 8 марта удовлетворил ходатайство защиты и отпустил его из-под стражи. В июле Юна вновь арестовали.