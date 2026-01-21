Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы

21 января, 2026

Scanpix/REUTERS/Kim Hong-Ji

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Суд постановил, что Хан Док Су пытался придать "процессуальную легитимность" указу на тот момент действующего президента Юн Сок Ёля о введении военного положения, одобрив его на заседании кабмина. Также премьер-министра признали виновным в фальсификации, а затем уничтожении указа о введении военного положения. Еще одно обвинение - дача ложных показаний на суде по импичменту Юна, где Хан заявлял, что не знал об указе о военном положении.

Кроме того, на заседаниях по своему делу экс-премьер-министр утверждал, что говорил экс-президенту о своем несогласии с введением военного положения. Суд же установил, что Хан пренебрег своими обязанностями по защите конституции и предпочел поучаствовать в попытке мятежа, полагая, что он может оказаться успешным. Политик может обжаловать решение суда.

 Ранее экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

16 января Центральтный окружной суд Сеула приговорил экс-президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы по ряду обвинений, связанных с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. В частности, его признали виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.

Это первое судебное решение по четырем уголовным делам, возбужденным против Юна в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. По одному из трех других дел экс-президента обвиняют в руководстве мятежом. Вынести приговор по нему планируют в феврале.

Политический кризис в Южной Корее в конце 2024 года
В начале декабря 2024 года в Южной Корее разразился политический кризис, после того как на фоне споров о бюджете Юн Сок Ёль неожиданно объявил в стране военное положение, обосновав этот шаг "антигосударственной деятельностью" оппозиции.

Парламент страны отказался утвердить это решение, и уже на следующее утро главе государства пришлось отменить его. 14 декабря депутаты объявили Юну импичмент, а Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента. В начале апреля 2025 года решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю утвердил Конституционный суд страны.

15 января Юн был арестован со второй попытки - первая не увенчалась успехом из-за противодействия его охраны. Сначала суд постановил арестовать экс-главу государства, но уже 8 марта удовлетворил ходатайство защиты и отпустил его из-под стражи. В июле Юна вновь арестовали.

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады
Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?
Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

0 комментариев

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

0 комментариев

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

Мужчинам годами рассказывали удобную сказку.
Что биологические часы — это женская проблема.
Что сперма «стареет красиво».
Что время на их стороне.

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

0 комментариев

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

0 комментариев

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

0 комментариев

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

