Баусская больница из-за жалоб пациентов уволила врача

Редакция PRESS 21 января, 2026 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Бауcкая больница по итогам внутренней проверки установила нарушения и приняла решение уволить врача, ранее временно отстранённого от работы после жалоб пациентов. Об этом агентству LETA сообщили в медучреждении.

В ходе рассмотрения ситуации, анализа поступивших обращений пациентов и оценки организации лечебного процесса были зафиксированы нарушения со стороны сотрудника — как в сфере общения с пациентами, так и в обеспечении надлежащего оказания медицинской помощи. По результатам проверки больница решила с сегодняшнего дня расторгнуть трудовые отношения с данным работником.

В медучреждении отметили, что по итогам оценки начат комплекс мер, направленных на повышение качества медицинских услуг, безопасности пациентов и уровня профессиональной коммуникации. В частности, проведены расширенные внутренние аудиты, внедрена стандартизация лечебных процессов и медицинской документации.

Также осуществляется индивидуальная оценка персонала, повышение профессиональной квалификации, развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта сотрудников, а также внедрение механизмов контроля качества. Разработан план постоянного улучшения процессов для обеспечения высокого уровня медицинской помощи.

В больнице подчеркнули, что в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями по защите персональных данных учреждение не вправе раскрывать более подробную информацию о конкретных нарушениях, ходе оценки сотрудника или отдельных случаях лечения.

Кроме того, в медучреждении напомнили, что Инспекция здравоохранения (ИЗ) рассматривает ситуацию в пределах своей компетенции, тогда как больница параллельно проводила собственную внутреннюю проверку. Эти процессы являются независимыми, и результаты или ход проверки ИЗ не ограничивают право и обязанность больницы принимать решения о продолжении или прекращении трудовых отношений в порядке, предусмотренном Законом о труде. Дополнительных комментариев по данному вопросу больница не предоставляет.

Ранее сообщалось, что после нескольких жалоб, поступивших в короткий срок и связанных со случаями смерти пациентов, Бауcкая больница отстранила от работы одного из врачей и начала оценку её профессиональной деятельности. Эту информацию подтвердила член правления медучреждения Маргарита Эпермане.

Больница также сообщала в Facebook, что временное отстранение от исполнения служебных обязанностей было необходимо для объективного и всестороннего анализа последних двух жалоб. В Бауске планировалось повторно рассмотреть как недавние, так и более ранние обращения, касающиеся общения данного сотрудника с пациентами и их родственниками.

«Ранее с этим сотрудником проводились беседы и было вынесено предупреждение с требованием улучшить профессиональное общение. Поскольку существенных изменений не последовало, было принято решение об отстранении от работы на период оценки», — заявили в больнице.

Свою проверку начала и Инспекция здравоохранения, которая в рамках своих полномочий анализирует конкретную ситуацию.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что в Бауcкую больницу поступили жалобы, связанные с двумя пациентами, которые сначала проходили лечение в Бауске, а затем были переведены в тяжёлом состоянии в больницу Елгавы, где впоследствии скончались.

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда
«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда (4)

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Ничего, что налоги не платят: уехавших продолжат лечить в Латвии за счёт остающихся

Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам во вторник раскритиковали предложенные Министерством здравоохранения поправки к закону о финансировании здравоохранения, заявив, что привязка медицинских услуг к декларированию места жительства является неясным решением, которое к тому же не решает проблему недостаточного финансирования отрасли.

Мужские часы тоже тикают. И начинают раньше, чем принято думать

«Он психически болен». Конгресс США призывают временно отстранить Трампа от должности

Конгрессу США было предложено рассмотреть вопрос о применении 25-й поправки к Конституции США, которая предусматривает механизм временного отстранения президента от должности, если он не в состоянии должным образом исполнять свои обязанности. Эта инициатива была выдвинута представителем Демократической партии Ясминой Ансари, сообщает nra.lv.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

Вчера Продовольственно-ветеринарная служба сообщила о том, что накрыла очередную "фабрику собак", где животные содержались в жутких условиях и две собаки даже уже умерли. Мы писали об этом тут. Животных доставили в приют ''Ķepu-ķepā''. Его руководитель не скрывает своего возмущения произошедшим:

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Дональд Трамп начал свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Несмотря на предполагавшуюся задержку после того, как его борт Air Force One был вынужден развернуться из-за неисправности, президент США прибыл в Давос вовремя.

