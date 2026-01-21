Баусская больница из-за жалоб пациентов уволила врача

В ходе рассмотрения ситуации, анализа поступивших обращений пациентов и оценки организации лечебного процесса были зафиксированы нарушения со стороны сотрудника — как в сфере общения с пациентами, так и в обеспечении надлежащего оказания медицинской помощи. По результатам проверки больница решила с сегодняшнего дня расторгнуть трудовые отношения с данным работником.

В медучреждении отметили, что по итогам оценки начат комплекс мер, направленных на повышение качества медицинских услуг, безопасности пациентов и уровня профессиональной коммуникации. В частности, проведены расширенные внутренние аудиты, внедрена стандартизация лечебных процессов и медицинской документации.

Также осуществляется индивидуальная оценка персонала, повышение профессиональной квалификации, развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта сотрудников, а также внедрение механизмов контроля качества. Разработан план постоянного улучшения процессов для обеспечения высокого уровня медицинской помощи.

В больнице подчеркнули, что в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями по защите персональных данных учреждение не вправе раскрывать более подробную информацию о конкретных нарушениях, ходе оценки сотрудника или отдельных случаях лечения.

Кроме того, в медучреждении напомнили, что Инспекция здравоохранения (ИЗ) рассматривает ситуацию в пределах своей компетенции, тогда как больница параллельно проводила собственную внутреннюю проверку. Эти процессы являются независимыми, и результаты или ход проверки ИЗ не ограничивают право и обязанность больницы принимать решения о продолжении или прекращении трудовых отношений в порядке, предусмотренном Законом о труде. Дополнительных комментариев по данному вопросу больница не предоставляет.

Ранее сообщалось, что после нескольких жалоб, поступивших в короткий срок и связанных со случаями смерти пациентов, Бауcкая больница отстранила от работы одного из врачей и начала оценку её профессиональной деятельности. Эту информацию подтвердила член правления медучреждения Маргарита Эпермане.

Больница также сообщала в Facebook, что временное отстранение от исполнения служебных обязанностей было необходимо для объективного и всестороннего анализа последних двух жалоб. В Бауске планировалось повторно рассмотреть как недавние, так и более ранние обращения, касающиеся общения данного сотрудника с пациентами и их родственниками.

«Ранее с этим сотрудником проводились беседы и было вынесено предупреждение с требованием улучшить профессиональное общение. Поскольку существенных изменений не последовало, было принято решение об отстранении от работы на период оценки», — заявили в больнице.

Свою проверку начала и Инспекция здравоохранения, которая в рамках своих полномочий анализирует конкретную ситуацию.

Латвийское телевидение ранее сообщало, что в Бауcкую больницу поступили жалобы, связанные с двумя пациентами, которые сначала проходили лечение в Бауске, а затем были переведены в тяжёлом состоянии в больницу Елгавы, где впоследствии скончались.