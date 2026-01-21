А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Бреманис предложил выделить 125 000 евро на премии председателю Рижской думы и его замам.

Выделить 1 279 312, 50 евро на закупку системы биометрической проверки для 250 дверей в здании Рижской думы.

Включить в бюджет проекта 2 000 000 евро на покупку еще одного корпуса для Рижской думы (бывшего помещения игрового зала возле Origo).

48 000 евро предложено потратить за закупку эксклюзивного кофе "Kopo Luwak''.

1 782 509 евро Бреманис предлагает потратить на установку 100 необычных мусорников в Саркандаугаве.

8099,70 евро предлагает выделить на отлив 30 золотых раковин и еще 30 000 евро на их установку в центре Рижской думы.

И это еще не полный список его иронических идей.

Напомним, в среду утром на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс заявил, что приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей.

Хотя в бюджете этого года не предусмотрен существенный рост, при удовлетворении основных потребностей средства планируется вкладывать и расходовать более эффективно, чтобы достичь максимально возможного результата, пообещал Клейнбергс.