На всех денег не хватит: питомцы накрытой PVD «фабрики собак» попали в приют

"На прошлой неделе мы получили срочный звонок от Продовольственно-ветеринарной службы с просьбой немедленно принять животных. Очередное изъятие. Очередная «фабрика собак» — называйте как хотите. Место то самое, печально известное после обнаружения двух трупов собак. Миски, брошенные у входа, и полное отсутствие элементарных условий содержания — типичная реальность для нелегальных заводчиков, которые в нашей стране до сих пор фактически не контролируются.

Впервые за всё время мы заключили договор с PVD на содержание изъятых собак. Это означает компенсацию лишь за кормление, уборку и суточный рацион. Это лучше, чем ничего, ведь раньше мы делали всё исключительно на волонтёрских началах. Однако лечение, ветеринарные процедуры и последующий выкуп животных у Государственного агентства обеспечения снова ложатся на плечи приюта и общества.

Такая ситуация существует потому, что часть людей хочет дешёвое породистое животное, не задумываясь о том, в каких условиях содержатся его родители. Для «производителей» это бизнес: пока он приносит прибыль — животных используют, когда нет — их просто бросают. А собаки остаются. Им нужно есть, лечиться, им нужен уход и тепло.

Сейчас у нас находятся четыре акиты — две из них в тяжёлом состоянии — и две суки лабрадора, состояние которых относительно удовлетворительное. Мест в приютах по стране практически нет, поэтому служба вынуждена обзванивать всех, кто ещё может принять животных. А таких адресов, где необходимы изъятия, по-прежнему очень много.

Этот замкнутый круг — прямое следствие бездействия и нежелания ответственных ведомств выполнять свои обязанности. Несмотря на европейские нормы и конвенции, у нас самые строгие требования по-прежнему не к «производителям», а к тем, кто потом разгребает последствия. В итоге крайними остаются приюты — всегда без средств, но с полной ответственностью за жизни животных", - написала Гундега и попросила неравнодушных помочь приюту деньгами:

Ziedojumiem bankā:

Nosaukums: ĶEPU-ĶEPĀ DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA

Ziedojuma konts: LV37HABA0551030617983

Reģistrācijas nr.: 40008176673

BIC/swift kods: HABALV22

Pay Pal ātrais maksājums: PayPal.Me/kepukepa

pay pal: dzab_kepukepa@inbox.lv

Jelgavas novads, Salgales pagasta Rēvici