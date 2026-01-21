Большая толпа собралась, чтобы понаблюдать за усилиями спасателей по извлечению автомобиля из озера. На извлечение машины ушло около шести с половиной часов.

«Автомобиль находился примерно в 70 метрах от берега и на глубине около пяти метров. На месте происшествия пожарные-спасатели выпилили люк, чтобы можно было закрепить стропы. В спасательной операции также участвовали водолазы, которые закрепили автомобиль, чтобы его можно было вытащить на берег», — сообщила в эфире представительница Управления пожарной охраны и спасательных служб Видземского региона Сандра Веиня.

Пожарные уведомили Государственную природоохранную службу об аварии, но поскольку в районе озера не было обнаружено никаких дополнительных опасных веществ или грузов, служба не будет проводить дальнейшее расследование.

Автомобиль был брошен, и поблизости не было никого, кто бы им владел. Однако неофициальная информация предполагает, что владельцем автомобиля является член городского совета Гулбене. В его профиле в соцсети Instagram есть доказательства того, что ему нравилось развлекаться на льду.

Гунарс Бабрис, заместитель председателя думы Гулбенского края отметил, что отдельного постановления, запрещающего машинам выезжать на лёд озера - нет, но каждый гражданин обязан оценить безопасность и решить, следует ли так поступать.

«Есть неофициальная информация, что машина принадлежит депутату, и что он сам находился за рулем. (ДП: Придется ли кому-то также взять на себя ответственность за то, что машину туда провалилась, или нет?) Я думаю, что у нас достаточно компетентных служб — как в полиции, так и в природоохранной службе — которые также оценят серьезность нарушения и ущерб природе, если таковой имеется, и привлекут виновных к ответственности», — отметил Бабрис.

В настоящее время сотрудники правоохрательных органов расследуют, намеренно ли водитель автомобиля выехал на озеро, или же произошла техническая неисправность, из-за которой автомобиль вынесло туда.