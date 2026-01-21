Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Под Гулбене машина провалилась под лёд: так развлекался депутат? (1)

Редакция PRESS 21 января, 2026 11:46

Важно 1 комментариев

Безрассудная зимняя забава недалеко от Гулбене закончилась серьезными последствиями. Машина выехала на лед озера Судаэзерс и провалилась. И хотя водитель немедленно покинул место происшествия, местные жители поговаривают, что автомобиль принадлежит депутату, сообщает программа «Degpunktā» телеканала TV3.

Большая толпа собралась, чтобы понаблюдать за усилиями спасателей по извлечению автомобиля из озера. На извлечение машины ушло около шести с половиной часов.

«Автомобиль находился примерно в 70 метрах от берега и на глубине около пяти метров. На месте происшествия пожарные-спасатели выпилили люк, чтобы можно было закрепить стропы. В спасательной операции также участвовали водолазы, которые закрепили автомобиль, чтобы его можно было вытащить на берег», — сообщила в эфире представительница Управления пожарной охраны и спасательных служб Видземского региона Сандра Веиня.

Пожарные уведомили Государственную природоохранную службу об аварии, но поскольку в районе озера не было обнаружено никаких дополнительных опасных веществ или грузов, служба не будет проводить дальнейшее расследование.

Автомобиль был брошен, и поблизости не было никого, кто бы им владел. Однако неофициальная информация предполагает, что владельцем автомобиля является член городского совета Гулбене. В его профиле в соцсети Instagram есть доказательства того, что ему нравилось развлекаться на льду.  

Гунарс Бабрис, заместитель председателя думы Гулбенского края отметил, что отдельного постановления, запрещающего машинам выезжать на лёд озера - нет, но каждый гражданин обязан оценить безопасность и решить, следует ли так поступать.

«Есть неофициальная информация, что машина принадлежит депутату, и что он сам находился за рулем. (ДП: Придется ли кому-то также взять на себя ответственность за то, что машину туда провалилась, или нет?) Я думаю, что у нас достаточно компетентных служб — как в полиции, так и в природоохранной службе — которые также оценят серьезность нарушения и ущерб природе, если таковой имеется, и привлекут виновных к ответственности», — отметил Бабрис.

В настоящее время сотрудники правоохрательных органов расследуют, намеренно ли водитель автомобиля выехал на озеро, или же произошла техническая неисправность, из-за которой автомобиль вынесло туда.

Экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам тюрьмы (1)

Мир 13:35

Мир 1 комментариев

Центральный окружной суд Сеула в среду, 21 января, приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы. Суд установил, что политик сыграл "ключевую роль" при ведении в стране военного положения в 2024 году. При этом сторона обвинения добивалась для политика 15-летнего срока.

Будем расходовать более эффективно: Клейнберс о бюджете на этот год (1)

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии 1 комментариев

Приоритет бюджета Рижского самоуправления в этом году - потребности жителей, заявил в среду на пресс-конференции мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В Риге пропал молодой человек: полиция объявила в розыск (1)

Важно 13:09

Важно 1 комментариев

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Кристиана Константина Нетлиса, 2003 года рождения. Молодой человек сел в автобус № 24 в центре Риги 21 января в 6:36 утра, но до дома так и не добрался, его местонахождение неизвестно.

Ziedot.lv открыл сбор пожертвований для пострадавших от взрыва на Баускас (1)

Новости Латвии 12:56

Новости Латвии 1 комментариев

Благотворительная организация "Ziedot.lv" начала сбор пожертвований для поддержки жителей, пострадавших от взрыва на улице Баускас в Риге, сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Илзе Ошане.

«Вы узнаете»: Трамп ответил, как далеко он зайдет в отношении Гренландии (1)

Мир 12:53

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп неожиданно появился в зале для брифингов Белого дома в преддверии своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне роста напряженности в отношениях и угрозы углубления торговой войны с Европой из-за Гренландии.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (1)

Важно 12:50

Важно 1 комментариев

Жительница Риги Линда рассказала в соцсетях печальную историю, утром в троллейбусе она заметила девочку, лет 10, которая металась по салону и плакала. Оказалось, проехала остановку и потеряла телефон.

Оценивают со знаком плюс: многим в Сейме нравится то, что делает Трамп (1)

Новости Латвии 12:46

Новости Латвии 1 комментариев

"Турбулентность через океан", "мощный и влиятельный год" - такими эпитетами значительная часть депутатов Сейма из разных политических сил характеризует президентство Дональда Трампа. И хотя звучат также оценки вроде "сложное и полное вызовов время", большинство парламентариев отмечает: для Латвии деятельность президента США до сих пор в целом следует оценивать положительно.

