Новая услуга: в школах Риги на часть лета планируют обеспечить детские лагеря

В самоуправлении пояснили, что цель мероприятий, организованных общеобразовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, культуры и спорта, - обеспечить школьникам учреждений возможность бесплатного содержательного досуга в летние каникулы.

Это станет одним из инструментов в распоряжении директоров школ для содействия внедрению системы единой школы и поддержкой для родителей, которые зачастую во время школьных каникул не имеют возможности присматривать за детьми.

Такая возможность будет предложена учащимся первых четырех классов, которые могли бы проводить в школе от четырех до шести часов, участвуя в спортивных мероприятиях, творческих мастерских, играх и т.п.

Планируется, что на первом этапе такая возможность будет организована примерно в 30 школах, при этом каждая школа сможет принять до 50 детей. Школьники смогут провести таким образом до 15 летних дней.

Всего на эти цели планируется потратить 450 000 евро.