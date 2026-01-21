Он продержался 33 часа! В Китае выбрали чемпиона по «ничегонеделанию»

Правила были жёсткими и абсурдными одновременно.

Можно было листать телефон, есть доставку, читать.

Нельзя было вставать, садиться или ходить в туалет.

Сошёл с матраса — выбыл.

Именно поэтому многие участники сразу надели подгузники.

Из 240 человек уже через сутки осталось меньше четверти.

К 30-му часу — единицы. Организаторы даже добавили «испытания», чтобы ускорить выбывание, но самые упорные продолжали лежать.

Финал наступил на 33-м часу.

Через несколько минут напряжённого «ничегонеделания» последний соперник сдался — и победа досталась 23-летнему парню, который признался: он вообще не готовился и пришёл только потому, что девушка прислала ссылку.

Приз — 3 000 юаней (около 420 долларов).

Победитель сразу заявил, что потратит деньги на хотпот, чтобы поблагодарить друзей, которые приносили ему еду, пока он не вставал с матраса.

Сам конкурс мгновенно взорвал интернет.

Прямую трансляцию посмотрели около 10 миллионов человек, комментариев — ещё больше. Кто-то уверял, что смог бы пролежать и 70 часов, если дать побольше зарядок. Кто-то задавался логичным вопросом: «А в чём вообще смысл?»

Ответ, похоже, лежал прямо на матрасах.

В мире, где все обязаны быть продуктивными, человек выиграл деньги за то, что лежал и не делал ничего.

И, судя по просмотрам, это оказался один из самых конкурентных видов спорта.