«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Свою речь президент США начал с критики предыдущей администрации. Он сказал, что демократы сильно ослабили США как экономически, так и на международной арене, но, по его словам, ему и его команде удалось это исправить. «Наша экономика процветает», — говорит он.

По мнению Дональда Трампа, европейский континент выбрал неверный путь развития. «Я люблю Европу, я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в правильном направлении», - заявил Трамп и добавил, что «не признает Европу» в ее нынешнем виде.

«Я не хочу никого оскорблять», — говорит Трамп, но добавляет, что друзья, вернувшиеся из Европы, говорят, что не узнают ее.

Он вновь вспоминает «неконтролируемую массовую миграцию» и рекордный дефицит бюджета и торгового баланса.

Части нашего мира разрушаются на наших глазах, а лидеры ничего не делают, говорит Трамп, но не уточняет, что и как именно надо делать. «Эксперты утверждали, что мои планы приведут к рецессии и серьезной инфляции, но мы доказали, что они неправы», — говорит он.

«Я добиваюсь немедленных переговоров о приобретении Гренландии»

Президент говорит, что на острове «нет никаких следов» присутствия Дании и что Дания тратит на Гренландию меньше денег, чем обещала. «Только США могут защитить эту гигантскую территорию, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать», — говорит он.

По его словам, именно поэтому он стремится к «незамедлительным переговорам» о приобретении этой страны. «Я добиваюсь немедленных переговоров о приобретении Гренландии», — заявил Трамп. Белый дом не скрывал, что Гренландия будет главной целью поездки Трампа в Швейцарию.

"Я мог бы, но не хочу и не стану применять силу"

Дональд Трамп заявил, что США могли бы получать все, что они хотят, силовым методом. По его словам, если бы он отдал такой приказ, Америка была была бы непобедимой, но он не хочет применять силу.

«Все, что мы просим, это место под названием Гренландия», — заявил президент США.

Трамп Гренландии: «Скажите „да“, и мы будем благодарны. Скажите „нет“, и мы это запомним»

Президент Трамп снова заговорил о том, почему, по его мнению, США должны приобрести Гренландию, и сказал, что у Гренландии есть выбор.

«Вы можете сказать „да“, и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать „нет“, и мы это запомним», — сказал он.

«Сильная и безопасная Америка означает сильное НАТО», — добавил Трамп. Трамп отверг предположения о том, что поглощение Гренландии нанесет удар по НАТО. По его словам, НАТО обращается с США несправедливо: «Мы даем так много, а получаем так мало в ответ».

«НАТО бы не существовало, если бы я не вмешался, — сказал он. — Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО и Европе».

Можем разместить в Гренландии столько войск, сколько захотим

Трамп вновь повторил, что приобретение Гренландии жизненно важно для национальной безопасности США.

Ее расположение между Северной Америкой и Арктикой делает ее удобным местом для размещения систем раннего предупреждения в случае ракетных атак и для мониторинга судов в регионе.

Но в соответствии с существующими соглашениями с Данией, США имеют право разместить в Гренландии столько войск, сколько захотят.

Более 100 военнослужащих постоянно дислоцированы на базе «Питуффик» на северо-западной оконечности Гренландии, которую США эксплуатируют со времен Второй мировой войны.

Надо остановить войну в Украине

Трамп заговорил о войне в Украине, заявляя, что НАТО поможет ее остановить. «Они должны остановить эту войну, потому что гибнет слишком много людей, гибнет без необходимости», — говорит он, добавляя, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку.

Трамп заявил, что будет помогать Европе и НАТО в этом, и все, о чем он просит, — это «кусок льда», по-видимому, имея в виду Гренландию. Он назвал это небольшой просьбой по сравнению с тем, что США дали НАТО.

По его словам, США будут поддерживать НАТО «на 100%», но не уверен, что союзники ответят взаимностью.

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на полях форума

По словам Трампа, позднее в среду он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он сказал, что, по его мнению, и украинский лидер, и президент России Владимир Путин хотят положить конец почти четырехлетней войне. Трамп также сказал, что параллельно ведет переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявлял, что не уверен, поедет ли вообще в Давос в свете того, что главным пунктом повестки должна была стать Гренландия, а не Украина.

В среду утром генсек НАТО Марк Рютте призвал мировых лидеров не поддаваться нажиму США и не смещать главный фокус, который, как он напомнил, должен оставаться на защите Украины от российской агрессии.

При США Венесуэла будет зарабатывать больше денег

Трамп говорит о ценах на нефть при своем предшественнике, бывшем президенте Джо Байдене. По его словам, причиной завышенных цен была так называемая «зеленая» политика предыдущей администрации.

По словам Трампа, при его президентстве добыча нефти и газа выросла. Он говорит о 50 миллионах баррелей нефти, которые, по его утверждению, были конфискованы в Венесуэле и доставлены в США.

Он говорит: «После окончания атаки [на Венесуэлу] они сказали: „Давайте заключим сделку“. Больше людей должны сделать также», — сказал Трамп.

«В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет», — утверждает он.

(Дополняется).