Ах эта свадьба! Театр Чехова готовит весёлую премьеру… про Болдераю

Режиссер Элмар Сеньков собрал сильную творческую команду и талантливых артистов, чтобы пригласить зрителей… на свадьбу. Впрочем, «соединение двух сердец», как пишут в романах, – это лишь фон для множества других жизненных ситуаций – смешных, неловких, трогательных, а то и слегка абсурдных, но жизненных. Да и в персонажах многие наверняка узнают если не соседей и знакомых, то как минимум современников. Зрителей приглашают стать свидетелями того, как привычная свадебная история превращается в ироничный фейерверк неожиданностей!

Премьера – 27 февраля, в 19:00, в Большом зале Театра Чехова. Спектакль на русском языке, с титрами на латышском и английском.