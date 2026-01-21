Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ах эта свадьба! Театр Чехова готовит весёлую премьеру… про Болдераю

Редакция PRESS 21 января, 2026 16:58

История и культура 0 комментариев

В феврале в Театре Чехова – еще одна яркая премьера: “Болдерая”, комическая районная мелодрама в двух частях! Об этом сообщает пресс-служба театра.

Режиссер Элмар Сеньков собрал сильную творческую команду и талантливых артистов, чтобы пригласить зрителей… на свадьбу. Впрочем, «соединение двух сердец», как пишут в романах, – это лишь фон для множества других жизненных ситуаций – смешных, неловких, трогательных, а то и слегка абсурдных, но жизненных. Да и в персонажах многие наверняка узнают если не соседей и знакомых, то как минимум современников. Зрителей приглашают стать свидетелями того, как привычная свадебная история превращается в ироничный фейерверк неожиданностей!

Премьера – 27 февраля, в 19:00, в Большом зале Театра Чехова. Спектакль на русском языке, с титрами на латышском и английском.

Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Животные 19:28

Животные 0 комментариев

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

Мир 18:58

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Важно 18:50

Важно 0 комментариев

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Мир 18:32

Мир 0 комментариев

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

