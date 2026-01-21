Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Кличко посоветовал жителям «покинуть город, если это возможно», пока аварийные службы пытаются восстановить электроснабжение. «Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключается уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января», — отметил мэр. Ночью температура в Киеве опускается до минус 15 градусов. 20 января российская армия запустила по Украине около 470 беспилотников, 47 крылатых ракет и одну баллистическую. Эта атака свела на нет работы по ремонту энергосистемы после предыдущего удара. По словам Кличко, в обоих случаях баллистические ракеты попали в тепловую электростанцию ​​в Киеве.

Во вторник без света остались 173 тысяч жителей столицы, сообщала энергокомпания ДТЭК. На левом берегу города возникли перебои с водоснабжением. Власти закрыли детские сады и продлили каникулы для школьников до 1 февраля.

До этого Киев столкнулся с блэкаутом в результате российского удара в ночь на 9 января. Тогда отключения затронули почти 6000 многоквартирных домов. Кличко призывал жителей уезжать.