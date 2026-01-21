Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Редакция PRESS 21 января, 2026 18:32

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

Кличко посоветовал жителям «покинуть город, если это возможно», пока аварийные службы пытаются восстановить электроснабжение. «Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключается уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января», — отметил мэр. Ночью температура в Киеве опускается до минус 15 градусов. 20 января российская армия запустила по Украине около 470 беспилотников, 47 крылатых ракет и одну баллистическую. Эта атака свела на нет работы по ремонту энергосистемы после предыдущего удара. По словам Кличко, в обоих случаях баллистические ракеты попали в тепловую электростанцию ​​в Киеве.

Во вторник без света остались 173 тысяч жителей столицы, сообщала энергокомпания ДТЭК. На левом берегу города возникли перебои с водоснабжением. Власти закрыли детские сады и продлили каникулы для школьников до 1 февраля.

До этого Киев столкнулся с блэкаутом в результате российского удара в ночь на 9 января. Тогда отключения затронули почти 6000 многоквартирных домов. Кличко призывал жителей уезжать.

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?
Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?

Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ
Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ

Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

