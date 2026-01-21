Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?

Пособие социального обеспечения

Если не хватает страхового стража

Тем жителям, у кого наступил пенсионный возраст, но не хватает страхового стажа для назначения государственной пенсии по старости, назначается государственное пособие социального обеспечения. Для этого следует написать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Пенсионный возраст в Латвии в 2026 году – 65 лет и для мужчин, и для женщин. Страховой стаж для назначения государственной пенсии – 20 лет.

Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения в месяц по старости – 187 евро (в 2025 году - 166).

Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения в случае потери кормильца:

- на ребенка до 7 лет – 213 евро (было 189);

- с 7 лет – 255 евро (было 226)...

Пособие по инвалидности

Размер зависит от группы и занятости

Размер госпособия социального обеспечения для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп зависит от занятости получателя. Тем, кто не имеет работы, государство выплачивает дополнительную сумму.

Государственное пособие соцобеспечения для 1-й группы инвалидности:

* для работающих - 261,8 евро в месяц (в 2025 году было 232,4), с инвалидностью с детства - 298,2 евро (было 264,6);

- для неработающих - 340,34 евро в месяц (было 302,12), с инвалидностью с детства - 387,66 евро (было 343,98).

Для 2-й группы инвалидности:

* для работающих - 224,4 евро в месяц (было 199,2), с инвалидностью с детства - 255,6 евро (было 226,8);

* для неработающих - 269,28 евро в месяц (было 239,04), с инвалидностью с детства - 306,72 евро (было 272,16).

Для 3-й группы инвалидности:

* независимо от занятости будет выплачиваться 187 евро в месяц (было 166), с инвалидностью с детства – 213 евро (было 189)...

При потере трудоспособности

Государственная компенсация пострадавшему

При потере трудоспособности (на рабочем месте в том числе) в определенных случаях государство назначает пострадавшему компенсацию. Ежемесячный размер компенсации при потере трудоспособности зависит от установленной лицу группы инвалидности.

* 1-я группа - 340,8 евро в месяц (в 2025 году - 302,4), при инвалидности с детства - 408 евро (ранее - 361,6);

* 2-я группа - 298,2 евро (было - 264,6), при инвалидности с детства – 357 евро (было - 316);

* 3-я группа – 213 евро (было – 189), при инвалидности с детства – 255 евро (было – 226)...

Безработным, иждивенцам, «чернобыльцам»...

Поддержка государства разных групп жителей

Государственное пособие социального обеспечения выплачивается также еще наименее социально защищенным группам жителей.

1. Пособие на похороны в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица, - в размере трех пособий социального обеспечения – 561 евро (3 x 187), если иждивенец умер в период с 1 января 2026 года (в 2025-м было 498 евро).

2. Пособие на похороны в случае смерти безработного - в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 x 187), если безработный умер в период с 1 января 2026 года (в 2025-м было 498 евро).

3. Компенсация ущерба (несчастный случай на производстве до 1 января 1997 года) для лиц, которым оно определяется в размере страхового пособия по инвалидности, – 187 евро в месяц (в 2025-м – 166 евро).

4. Размер государственного пособия социального обеспечения по безработице - 60% от удвоенной суммы государственного пособия соцобеспечения, или 60% от 374 евро (ранее – от 332). Пособие в новом размере выплачивается за период безработицы с 1 января 2026 года.

5. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьям погибших участников ликвидации последствий - 187 евро в месяц (в 2025-м – 166 евро)...

Пенсия по старости

Учитывается дополнительный стаж

Если у сениора есть страховой стаж, необходимый для начисления пенсии по возрасту, но страховых накоплений недостаточно для расчета полноценной пенсии, то государство назначает минимальную пенсию.

При назначении пенсии по старости используется формула расчета пенсии, которая учитывает как социальные отчисления после 1 января 1996 года, так и стаж пенсионера до этой даты.

При определении минимального размера пенсии применяется коэффициент 1,2 к расчетной базе минимальной пенсии по старости - 213 евро, а для лиц с инвалидностью с детства – 255 евро (в 2025-м - 189 и 226 евро соответственно). Плюс за каждый последующий год, превышающий страховой период, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), сумма увеличивается на 2% от расчетной базы минимальной пенсии по старости.

Если страховой стаж в Латвии составляет:

- не менее 20 лет (или если пенсия была назначена до 31 декабря 2025 года с более коротким страховым стажем, необходимым для назначения пенсии по старости), то размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 255,6 евро (213 x 1,2), а для лиц с инвалидностью с детства – 306 евро (255 x 1,2), ранее – 226,8 и 271,2 евро соответственно;

- 21 год и более, то размер минимальной пенсии по старости увеличивается на 4,26 евро за каждый год страхового стажа, а для лиц с инвалидностью с детства – на 5,1 евро (в 2025-м - 3,78 и 4,52 евро соответственно).

* Минимальная пенсия по случаю потери кормильца семьи или компенсация на каждого ребенка в 2026 году назначается в следующем размере:

- с рождения до 7 лет – 213 евро в месяц (было - 189);

- с 7 лет – 255 евро (было – 189)...

Пенсия по инвалидности

Размер зависит от группы

При назначении пенсии по инвалидности также учитывается наличие страхового стажа, а ее размер зависит от группы инвалидности.

Минимальные ежемесячные пенсии по инвалидности в 2026 году:

* 1-я группа - 340,8 евро в месяц (было - 302,4), с инвалидностью с детства - 408 евро (было - 361,6);

* 2-я группа - 298,2 евро (было - 264,6), с инвалидностью с детства - 357 евро (было - 316,4);

* 3-я группа - 213 евро (было - 189), с инвалидностью с детства – 255 евро (было – 226)...

Минимальный порог бедности

В 2026 году он повышается

Увеличивается гарантированный минимальный уровень дохода на жителя (GMI), что означает увеличение возможностей получения социальных пособий для семей и одиноких людей, а также расширение круга получателей социальной поддержки.

Гарантированный минимальный доход на жителя (GMI) в 2026 году:

* для первого или единственного человека в семье – 187 евро (ранее – 166);

* для остальных членов домохозяйства – 131 евро (ранее – 116).

Увеличен и порог дохода нуждающегося (бедного) домохозяйства:

* для первого или единственного человека в семье – 425 евро (ранее – 377);

* для остальных членов домохозяйства – 298 евро (ранее – 264).

Порог дохода малообеспеченного домохозяйства:

* для первого или единственного человека в семье – 680 евро (ранее – 604);

- для остальных членов семьи – 476 евро (ранее – 423)...

(!) Публикация носит информационный характер и не является обязательной для правоприменителей...

(!) Подробнее – на портале Государственного агентства социального страхования (VSAA):

www.vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА