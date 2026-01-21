Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сигнал из тёмных веков Вселенной выдал тёмную материю?

Редакция PRESS 21 января, 2026 17:17

Наука 0 комментариев

Задолго до звёзд, галактик и света Вселенная была погружена в абсолютную темноту. Этот период длился сотни миллионов лет после Большого взрыва. Но, как считают учёные, даже тогда космос не был немым.

В так называемые тёмные века атомы водорода испускали крайне слабый радиосигнал длиной 21 сантиметр. Он возник более 13 миллиардов лет назад, растянулся по мере расширения Вселенной и до сих пор эхом присутствует в космосе — настолько слабым, что его почти невозможно зафиксировать.

Новое моделирование показывает: именно в этом древнем сигнале может скрываться след тёмной материи — загадочной субстанции, из которой состоит большая часть Вселенной. Учёные смоделировали ранний космос на суперкомпьютерах и обнаружили, что тёмная материя слегка искажает радиошёпот водорода. Эти отклонения по силе сравнимы с самим сигналом — всего около одной тысячной градуса.

Если измерить этот радиофон в широком диапазоне частот, можно получить информацию о массе и скорости частиц тёмной материи. Иначе говоря, Вселенная сама оставила подсказку о своей скрытой структуре — нужно лишь научиться её читать.

Проблема в том, что на Земле такой сигнал тонет в помехах. Атмосфера, радиосвязь, спутники — всё это делает наблюдения почти невозможными. Поэтому астрономы всё чаще смотрят в сторону Луны. Её обратная сторона — одно из самых тихих мест в Солнечной системе.

Будущие лунные радиотелескопы могут впервые уловить этот древний сигнал и открыть прямое окно в эпоху до появления первых звёзд. А вместе с ним — приблизить ответ на один из главных вопросов современной науки: из чего на самом деле состоит Вселенная.

Вселенная была тёмной.
Но, как выясняется, она никогда не молчала.
 

Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать
Люди, что с вами? Плачущему ребенку в рижском троллейбусе не захотели помогать (2)

Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ
Смогут ли профсоюзы защитить водителя троллейбуса Ларису от огромного штрафа «Ригас сатиксме»: СМИ

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова
Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова

Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

