Сигнал из тёмных веков Вселенной выдал тёмную материю?

В так называемые тёмные века атомы водорода испускали крайне слабый радиосигнал длиной 21 сантиметр. Он возник более 13 миллиардов лет назад, растянулся по мере расширения Вселенной и до сих пор эхом присутствует в космосе — настолько слабым, что его почти невозможно зафиксировать.

Новое моделирование показывает: именно в этом древнем сигнале может скрываться след тёмной материи — загадочной субстанции, из которой состоит большая часть Вселенной. Учёные смоделировали ранний космос на суперкомпьютерах и обнаружили, что тёмная материя слегка искажает радиошёпот водорода. Эти отклонения по силе сравнимы с самим сигналом — всего около одной тысячной градуса.

Если измерить этот радиофон в широком диапазоне частот, можно получить информацию о массе и скорости частиц тёмной материи. Иначе говоря, Вселенная сама оставила подсказку о своей скрытой структуре — нужно лишь научиться её читать.

Проблема в том, что на Земле такой сигнал тонет в помехах. Атмосфера, радиосвязь, спутники — всё это делает наблюдения почти невозможными. Поэтому астрономы всё чаще смотрят в сторону Луны. Её обратная сторона — одно из самых тихих мест в Солнечной системе.

Будущие лунные радиотелескопы могут впервые уловить этот древний сигнал и открыть прямое окно в эпоху до появления первых звёзд. А вместе с ним — приблизить ответ на один из главных вопросов современной науки: из чего на самом деле состоит Вселенная.

Вселенная была тёмной.

Но, как выясняется, она никогда не молчала.

