Пчёлы как переводчики Вселенной? Учёные всерьёз обсуждают неожиданный ключ к общению с инопланетянами

Редакция PRESS 21 января, 2026 18:22

Наука 0 комментариев

Когда речь заходит о контакте с инопланетянами, люди обычно представляют радиосигналы, вспышки света или сложные послания в пустоту космоса. Но главный вопрос всегда один и тот же: а что у нас вообще может быть общего с существами, которые эволюционировали совершенно иначе?

Ответ, как ни странно, может жужжать прямо у нас под носом.

Исследователи всё чаще указывают на медоносных пчёл как на неожиданную модель для понимания того, может ли математика быть универсальным языком для любых форм разума. Не потому что пчёлы похожи на пришельцев, а потому что они — один из лучших примеров интеллекта, развившегося вне всего, что мы называем человеческим языком.

Люди и пчёлы разошлись по эволюционным путям более 600 миллионов лет назад. У них микроскопический мозг, нет речи, письма и символов в нашем понимании. И всё же они передают информацию с пугающей точностью.

Знаменитый «виляющий танец» пчёл позволяет сообщать другим особям расстояние, направление и угол до источника пищи относительно Солнца. Но дальше — ещё страннее. В экспериментах последних лет пчёлы научились складывать и вычитать, распознавать ноль, отличать чётные и нечётные количества и связывать символы с числами. Это были не рефлексы, а усвоенные связи.

И здесь возникает ключевой момент.
Математика не требует общей культуры, языка или истории. Она требует структуры.

Если два вида, не имеющие вообще ничего общего, способны понимать числовые отношения, значит, математика может возникать везде, где появляется интеллект. Именно на этой идее давно строятся попытки связаться с внеземным разумом: от золотых пластинок «Вояджеров» до знаменитого послания Аресибо с бинарными кодами и схемами ДНК.

Проблема всегда была одна — как это проверить без самих инопланетян.

Пчёлы неожиданно стали обходным путём. Они работают как «миниатюрный аналог чужого разума». Если числа понятны им, несмотря на радикальные различия, значит, они могут быть понятны и кому-то далеко за пределами Земли.

Учёные, впрочем, осторожны: разные формы разума могут строить математику по-разному, как диалекты. Но базовый вывод остаётся: разум стремится к порядку.

Если однажды из глубин Вселенной придёт ответ, возможно, он будет не словами.
А числами.

И пчёлы разобрались с этим задолго до того, как мы начали всматриваться в небо.

Главные новости

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?
Эксклюзив

Минимальные пенсии и пособия по-новому: как будет в 2026 году?

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова
Важно

Дожили, Сейм вынужден защищать русский язык: Елизавета Кривцова

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»
Важно

«Не признаю Европу в её нынешнем виде»: Трамп в Давосе требует «немедленных переговоров по Гренландии»

Они умеют расслабляться лучше нас: как животные снимают стресс — и почему это работает

Животные 19:28

Животные

Пока люди читают гайды про осознанность, дыхание и «отпуск без телефона», животные просто делают то, что нужно телу. И делают это идеально.

А если Рижская дума согласится? Бреманис решил опасно потроллить правящих

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии

Депутат Рижской думы от партии "Суверенная власть"/Младолатыши Рудольф Бреманис в ночь  на 21 января опубликовал на сайте Рижской думы ряд абсурдных предложений по расходованию бюджета:

CNN: Трамп встретится с Зеленским завтра

Мир 18:58

Мир

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе в четверг, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Аболоподобные» не оскорбление, а мнение! Спор Ланги и Аболы в зале суда

Важно 18:50

Важно

Одиозная поэтесса, главная дерусификаторша Латвии и депутат Рижской думы Лиана Ланга зачастила по судам. Только улеглась пыль после прений с меценатом Евгением Голбергом, как её снова вызвали в зал суда, на этот раз по иску телеведущей и экс-депутата столичного самоуправления Наталии Аболы. Поводом для дела о защите чести и достоинства в судебном порядке стали очередные высказывания Ланги и ее последователей в социальных сетях.

Фестиваль ледяных скульптур в Елгаве: теперь и бесплатная зона!

Важно 18:42

Важно

В этом году Международный фестиваль ледяных скульптур, который пройдет в Елгаве 7 и 8 февраля, также будет включать в себя свободную зону, сообщило муниципальное учреждение «Культура».

Старый порядок не вернётся, и нечего его оплакивать. Надо действовать! Историческая речь премьера Канады

Важно 18:41

Важно

Премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января произнес речь, которую многие назвали исторической.

Кличко: из-за российских атак Киев покинуло 600 тысяч жителей

Мир 18:32

Мир

В начале 2026 года из столицы Украины уехали 600 тысяч жителей на фоне массированных ударов России по энергосистеме, приведших к блэкаутам, заявил The Times мэр Киева Виталий Кличко. Это пятая часть городского населения, которое составляет 3 млн человек. По словам Кличко, из-за российских атак без тепла остались 5635 многоквартирных домов, пока удалось подключить только 1600 из них. Электричества нет в 60% Киева. Мэр назвал ситуацию «критической», отметив, что президент России Владимир Путин ведет украинскую столицу к «гуманитарной катастрофе». 

